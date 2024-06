Nikad je nisam voleo: Janjuš izneo šok priznanje o Aneli, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Šok!

U toku je specijalni izazov Velikog šefa. Današnji voditelj je Darko Tanasijević. Današnja tema su laži. Koja je najveća laž koju su učesnici izgovorili u Eliti i koju su čuli od drugih. Na redu da izlažu su Anđelo Ranković, Nenad Aleksić Ša, Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković.

Najveća laž koju sam rekao je da neću biti u vezi a svim ovim što se desilo sam pokazao suprotno. A laž koju sam čuo su mnoge od Matore, imaju tri udarne. To je da sam peder, biseksualac i latentni gej, možda bi to mnogi voleli ali nisam. Druga je ta da sam koristio opijate i treća da sam ja neko ko je tipovao Anitu i nju kako bi joj uništio život -rekao je Anđelo.

Ispao sam lažov kad sam lagao za intimne odnose sa Mionom, kad sam izrekao onda sam postao drukara. A Miona me je slagala da za novu godinu nije bio problem njen bivši odnos, došli smo do priznanja da je imala neku vrstu emocije prema Stanislavu -rekao je Ša.

Najviše sam lagala Marka u hotelu za Anitu da je ne volim ali sam na kraju priznala da je sve sujeta i ego i posvećenost. Sve što sam rekla za Anđela je istina, ja neću ovde da se pravam, sve ću dokazati napolju. Jedinom što mogu da kažem je da stvrano nisam znala za Mateu -rekla je Matora.

Ja nisam neko ko je lažov, ali sam eto slagala za te intimne odnose da sam imala amneziju pa sam kasnije priznala. A kad je neko drugi lagao to ej za Uroša kad mi je pakovao afere za Duška Tošića i Desingericu -rekla je Maja.

Najveća laž je vezana za Aneli da sam bio zaljubljen u nju i da me interesovala, tu sam baš pogrešio i baš sam se pogrešio. Ja sad priznajem da me nikad nije zanimala, došlo je vreme pred kraj da kažem istinu. Najveća laž od ljudi je kada su ljudi govorili da sam zaljubljen u Aneli i da me ona interesuje. Ja ništa nisam slagao ni za šta -rekao Janjuš.

Autor: Nemanja Šolaja