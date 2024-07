Želela sam dete, on je to izbegavao: Jelena otkrila razloge prevare, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Rusvaj!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Jelena Marinković otkrila je razlog prevare sa Urošem Rajačićem.

- Da li je Stefani bila iskrena? -pitao je Milan.

- U nekim glupostima nije bila iskrena. O nekim milionima i vantelesnoj nije u pravu. Samo je rekla da smo bili u zatvoru i kako smo komunicirali -rekla je Jelena.

- Da li misliš da je sasvim okej da kažeš da jesi to uradila, ti si nazvala vaš život bednim i da želiš dete, da je on taj koji ne želi dete? Šta je probelm bio tebi da presečeš to? -rekao je Milan.

- Nisam ništa čekala da se desi, nije me inetersovalo da li će mi se desiti neko u mom životu.

- Rekao sam da lepo izgleda -rekao je Rajačić.

- Nisam pomislila da će mi se ovo desiti da mi se desi neko i da ću flertovati, ja sam sad priznala i nikad mi se to nije desilo. Čak sam se zakunula Ivanu i posle sam sve priznala, čak sam mu rekla da ga nikad nisam prevarila u životu, Ja sam nekako prevazila sve te stvari, ja sam poslednja saznala da je potpisao ugovor jer je znao kako ću da reagujem. Imali smo mi neke planpve i pokušali smo neki biznis i nije hteo na neke druge načine da se trudi, zarađivao je u rijalitiju. Sa te strane i te finansije su meni najnebitnija stvar u životu. Ja jesam potpuna zdrava osoba i sve kompletno mi je uradila kako treba. Ja sam shvatila da je to neki psihološki problem, ja sam želela da se ostvarim kao majka i raspitivali smo se o svemu. Spremni smo bili za analize i onda smo ušli ovde -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja