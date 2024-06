Muk u Beloj kući! Aneli pred svima otkrila da će abortirati Janjuševo dete, pa progovorila o Nori: Želim njoj da posvetim život (VIDEO)

Ni muva se nije čula!

Voditeljka Ivana Šopić je po povratku sa kratkih reklama porazgovarala sa Aneli Ahmić o njenoj odluci da abortira dete koje je napravila sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Rekla sam ja to već. Odlučila sam da ću se očistiti i naravno da mi je teško - rekla je Aneli.

- Ti si svesna koliko je tvoja situacija ispraćena, a da li si sigurna u svoju odluku i šta je prelomilo - pitala je voditeljka.

- Donela sam odluku ovde, kako je sve prolazilo ovih dana, bio je ponedeljak onaj kada sam skočila i rekla to, naravno da to tada nisam mislila. Ja sam dala vremena da razmislim, osećam i dalje grižu savesti. Odlučila sam i sutra idem na to, to je definitivna odluka, ne želim više da razmišljam o tome - rekla je Ahmićeva.

- Je l' si sigurna i je l' se plašiš - pitala je Ivana.

- Sigurna sam 100 odsto. Govorila sam uvek da želim još jedno dete, sada više to ne želim, sve što želim je da se posvetim Nori...Postoji dosta rečenica, u glavi nisam bila 100 odsto sigurna, ja sam razmišljala mnogo sama sa sobom i sklapala sam da moram to da napravim, ali mi nije dalo da kažem da idem. Ali, kada ovi ljudi komentarišu, realno komentarišu, onako kako bih ja posavetovala svoju prijateljicu. Ja bih to svakoga savetovala jer je bolje da deca ne rađaju u nezdravom okruženju. Nora bi bila ta koja bi bila zapostavljena, ja sam došla s jednim ciljem i da izađem trudna i da rodim sebi dete, ne bih mogla da se 100 odsto posvetim njoj - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić