Plašim se da ne napravim pogrešan izbor: Tamara Kalinić progovorila o venčanju, zbog ovoga strahuje!

Influenserka ne krije da joj je verenik filipi najveća podrška!

Influenserka Tamara Kalinić sredinom protekle godine obelodanila je i na svojim društvenim mrežama da su ona i njen izabranik, jedan od najmoćnijih ljudi iz sveta mode Filipo Testa, vereni. Par, koji je inače svoje „gnezdo svio" u Milanu, otad mahom ćuti o detaljima vezanim za predstojeće veselje kojim će krunisati njihovu ljubav.

Zahvaljujući njenim dosadašnjim vlogovima - poznato je da će „Testa zasigurno nositi kaubojske čizme", kao i da su pikirali „za njih veoma posebno mesto" gde će jedno drugom izgovoriti sudbonosno „da". Takođe, Tamara zna i šta će sa venčanicom, odnosno kome će poveriti taj zadatak. Sada, međutim, u jednom od svojih najnovijih Jutjub snimaka, nema koga nije obradovala otvorivši još malo dušu na ovu temu.

- Filipo i ja smo trenutno konačno u procesu (ozbiljnog) planiranja venčanja. Zapisujemo, organizujemo mnogo šta... Ima dosta toga da se uradi. Od velikih stvari kao što je obezbediti mesto gde će se sve odviti, jelovnik, ketering, ko će nastupati i tako to. Onda, tu su i one male stvari kao što je odabir pozivnica, torte; dobro, možda je torta za neke isto velika stvar, ne znam (osmeh). Ali, dosta je raznih stvari koje morate da uradite. Mi smo (sada) u fazonu: „Hajde da počnemo da mislimo i o tim malim stvarima" - kazala je Kalinićeva, pa mnoge i dodatno zaintrigirala uzimajući u obzir to da ponovo vrlo oprezno govori o svemu ovome.

Tu se, pak, nije i zaustavljala.

- Malo se plašim da ne napravim pogrešan izbor, donesem pogrešnu odluku, ali u isto vreme sve je i vrlo uzbuljivo jer (u stvari) mogu da radim šta god hoću - dodala je, pa se prisetila svoje veridbe.

Kada se to dogodilo, prema njenim rečima, imala je vrlo jak osećaj „da je na dobrom putu" i da je baš Filipo čovek s kojim i treba da provede svoj život. U ranijim vezama, priznala je, govorili su joj stvari poput: „Jedva čekam da se udaš za mene" i ona se sa time slagala jer „kako drugačije odreagovati". Kasnije, međutim, imala bi i noćne more u pojedinim slučajevima.

U idućem vlogu, objasnila je onda i da su joj, kao i Filipu, veliku ruku pomoći pružili prijatelji kojima su nedavno bili na svadbi u Londonu.

- ...Uvek znam šta želim. Što se tiče garderobe ili kad odem u restoran, znam šta bih pojela, nisam od onih koji ne znaju šta da odaberu, ni kad je obuća u pitanju. Ali, što se tiče venčanja, toliko je stvari oko kojih nisam mogla da se odlučim. A to je zato što... Pravac kojim smo krenuli nije bio u potpunosti za nas - pričala je šminkajući se, a onda i nastavila:

- Dok smo boravili u Londonu proveli smo dosta vremena s jednim našim prijateljima. Mogu da kažem i da imamo dosta toga zajedničnog. I baš smo bili na njihovom venčanju i, dok smo pričali, pitali su nas oko čega se kolebamo, šta nas to brine? „Recite nam, pa ćemo vam mi pomoći". Ja sam tu imala nekoliko stvari da iznesem, primera radi, ne bih da se venčamo negde gde se već neko naše društvo venčalo, to mi nekako nije u redu, a oni su bili u fazonu: „Ma, koga briga, vaše je venčanje, treba da radite šta god da vi želite". I, tako je sve počelo. Mislim da sam vam spomenula u Veneciji, da je došlo do zastoja u planu. Postoji nešto što je sređeno, potvrđeno, ali onda se nešto i izjalovilo. Iskreno, prilično sam bila uznemirena zbog toga, ali to se sve desilo kad sam bila i pokradena i sve... Da skratim, dobrih sat i po vremena smo onda popričali o svadbi, pa nam se javila najbrilijantnija ideja - istakla je, pa ponovo ostala prilično misteriozna.

Jedno je sigurno - konačno se istinski raduje planiranju, jer uzimajući u obzir kako je do sada išlo, bilo je tu dosta i stresa. Kapri, Ravelo (gde se odvila veridba), zvanično su „otpali" kao lokacije jer, najpre, gosti bi se prilično pomučili da bi došli tu.

Što se tiče daljih planova - Tamara kaže da će osloboditi sebi čitavo leto ne bi li se istim maksimalno posvetila i to drage volje.

Autor: A. N.