ĆERKA NAŠE FOLKERKE JE DOKTOR NAUKA, A SIN EKONOMISTA! Žive u najskupljoj vili na estradi od četiri miliona evra, a zbog jednog se pevačica KAJE!

Vera Matović je dokazani estradni umetnik, ali može se reći i roditelj za primer.

Pevačica je sa suprugom Ratomirom Matovićem Racom sina Miljana i ćerku Violetu izvela na pravi put. Oboje su odrasli i uspešni u ostvarivanju svojih životnih ciljeva. Muzička diva uvek je govorila da njena deca žele da budu van javnog sveta, ali ona uvek ponosno ističe njihovo obrazovanje.

- Ćerka mi je doktor nauka na temu “Terorirazam”, živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi. Moja deca su moj ponos. Bili su daleko od estrade i imali zacrtan put, put do uspeha - ispričala je jednom prilikom pevačica, jednom prilikom za Pink, koja se trudi da privatnost dece sačuva od žute štampe, te se pevačicini naslednici ne pojavljuju sa majkom u javnosti.

Matovićeva priznaje da su njen brak i porodica često trpeli zbog njenih poslovnih obaveza. Iako je postigla veliki uspeh u karijeri, prodavši milione ploča i osvojivši brojne nagrade, ona se danas kaje što nije provela više vremena sa svojom porodicom.

- Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je moja ćerka bila mala, nismo provodili mnogo vremena sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: “Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?” To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo u toku meseca bili sa njom ni pet dana. E to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali.”

- Suprug i ja smo neizmerno ponosni na našu decu. Izrasli su u časne ljude. Mogli su sve da urade, ali nisu. To je do njih, a ne do roditelja. Mi smo ih samo pratili - napomenula je govoreći o roditeljstvu.

Autor: Milica Krasić