Ogolila ih do koske!

Povodom sinoćnjeg brutalnog sukoba Miljane Kulić i Uroša Stanića, stupili smo u kontakt sa Marijom Kulić, kako bi dala svoj sud o tome. Ujedno se dotakla i predstojeće svadbe Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

Prvo je morala da prokomentariše Miljanine i Uroševe teške reči.

- Uroš mi je nekad zanimljiv i lepo komentariše, a nekad je sušta suprotnost. Iznenadilo me je što je rekao da ne vređa tuđe porodice, ali bolest roditlja je velika uvreda za dete. Ne stoji iza svojih reči, ide iz krajnosti u krajnost. Sukob sa Miljanom je nastao jer vidi veliku konkurenciju u njoj. Voleo bi da bude muška Miljana Kulić, ali nisu mi slični. Namerno od sebe pravi žrtvu, ali mislim da bi trebalo da bude bolje plasiran od ostalih lažova. Mislim da provocira kako bi bio u kadru, ne volim takve ljude. Takođe, menja mišljenje po potrebi - počela je Marija.

Imala je šta da kaže i za ponašanje svoje ćerke.

- Uopšte nisam zadovoljna, najbolja je kad je sama. Znam šta radi, ali ne mogu da utičem na nju i samo šteti sebi. Još uvek joj je stalo do Zole, ali pokušaću na sve načine da joj objasnim da on nije čovek za nju. Misli da će postići nešto, ako ga pravi ljubomornim s nekim. Sebe srozava, a njega boli uvo jer je samo gledao korist sve vreme. Svi su tu preko nje, a niko da pokaže zahvalnost. Ona je otpočetka sama protiv svih. Ne sviđa mi se takođe jer pije. Ne pije napolju, ali tamo je nesrećna u ljubavi, pa utapa tugu u alkoholu. To je jedino što mi se ne sviđa, ali volim njenu spontanost i te smešne klipove. Smatram da treba da pobedi u ovoj sezoni. Ima svakakve greške, ali folirante i lažove ne volim - rekla je Marija.

Upitali smo je i šta misli o venčanju Mione i Stanislava.

- Miona bi se istog momenta pomirila sa Stanislavom. Ušla je u vezu sa Ša, da bi imala neku priču. Ona kao jedinka je neprimetna i nebitna za rijaliti. Misli da će nastupati sa Ša, da će je on voditi kroz sve. Zavozala se, ali sad ne zna kako da ga ostavi. Mislim da želi tu svadbu, kad se već nije ostvarila u spoljnom svetu. Stanislav takođe pokazuje interesovanje, ali ponos mu ne da da joj pređe preko prevare na televiziji. Devojka nema harizmu, sutra ne može da bude ni pevačica, niti neka javna ličnost. Da bi zaradila novac, morala je da se uhvati neke ljubavne priče. Trebalo je da prihvati zadatak samo kao neku obavezu. Ša preteruje, stvarno mu je potrebna stručna pomoć. On nije za ljubavne odnose, pre bih mu preporučila neke avanture. Za izbor uzima balavice, maltene može otac da joj bude. Šta god da se desi između njih, ne raskidaju. To znači da se oboje drže rijaliti priče - zavešila je ona.

Autor: Iva Stanković