Ogolila dušu do koske!

Sara Avramović, reporterka emisije "Premijera Vikend - Specijal", posetila je dom rijaliti zvezde Stanije Dobrojević u Rumi, te je tom prilikom s njom porazgovarala o vezi sa Asminom Durdžićem, koji je u žižu javnosti dospeo od kako je aktuelna učesnica "Elite", Aneli Ahmić kročila u Belu kuću.

- Tvoja veza sa Asminom - rekla je Sara.

- Koliko puta sam ja rekla zbogom i medijima i rijalitiju i muzičkoj karijeri, odem u Ameriku i nema me i da ja u Americi upoznam dečka iz Austrije i da me ova priča vrati u epicentar, to je samo sudbina. Mislim da je sada došao momenat da stvari izlaze na videlo. Na društvenim mrežama su mi pisali da će me prevariti, da je prevarant, da će me opljačkati. Ja sam se sklonila u Ameriku, dođem u Srbiju, pa majka od dotične (Aneli) se slika ispred zgrade, njena sestra se uključi i kaže da branim da on šalje pare devojčici...Nevezano da li ćemo mi ostati zajedno ili ne, mi možemo da osnujemo porodicu i živimo zajedno, možda i ne, ali mi se dopada što smo mi individue za sebe - rekla je Stanija.

- Zbog čega si ti njemu dala drugu šansu - pitala je Sara.

- Kada je ovo sve krenulo, svuda sam ga blokirala, nisam želela da ga vidim, nisam ga videla dva meseca. Bila sam spremna da ga vratim nazad, neka se meni smeje ko god hoće, to je moje nešto, ja sam tamo dobila hladan tuš. On se dva meseca borio za mene, onda smo seli i porazgovarali. Ja nisam bila emotivno dobro. Sam početak u Majamiju je bio prelep, kao da smo bili na sedmom nebu. Mogu da kažem da je on prema meni divan. Ja sam puštala vreme, on je prema meni sve bolji i bolji, mislila sam da ako glumi, da će da pokaže vreme...Mi super funkcionišemo. Ja kada sam imala najgore nervne slomove, on me nikada nije uvredio i nikada mi nije uzvratio. Imao je razumevanja zbog svega ovoga što mi se desilo - rekla je Stanija.

- Dobijamo taj utisak da je Asmin nasilan, da vređa žene, da li je to tako iz tvog iskustva - pitala je Sara.

- Ne, a bilo je situacija kada je to mogao da uradi, jer sam i ja izazivala. Da se bilo šta desilo, ja bi to iznela javno ili ne bih bila sa njim. Ne znam šta će da bude sutra, ali do sada nije bilo tako. Trudila sam se za tu ženu da ne kažem nijednu lošu reč - rekla je Stanija, pa se osvrnula na abortus Aneli Ahmić:

- To je baš teška tema, osetljiva. Žao mi je što se to desilo, jer su obećavali, mogli su da imaju zrelu i lepu ljubav...Teška situacija, ja sam uvek na strani žena, ali ostanem suzdržana jer me njeni toliko napadaju. Asmin je surov, jer kaže: "Da ona mene nije tako blatila, kada izađe, sve bi bilo u redu, odnosi bi mogli da budu okej", kaže: "Ako je ona unutra, što mi rade napolju ovo?", on je baš brutalan. Najveći blam mi je bio šta će familija da kaže - rekla je Stanija, a onda je otkrila da li je verena:

- Taj status da sam verena nikada nije bio prekinut...Mi smo se pisali jedan duži period, mesec dana, gde je on u porukama bio sve ono što sam ja želela. Pravi muškarac i oslonac - otkrila je Dobrojevićeva.

- Dosta se provlači i to što si ti, tokom vašeg odnosa, izgubila dete. Kako se ti osećaš povodom toga - pitala je Sara.

- Uh, to je teška tema, to ne bih ni komentarisala, s obzirom da je to moja želja. On je odmah išao na to, ja sam to zamerila, jer sam mislila da treba da prođe neko vreme. Kada mi se desilo, mislila sam: "Okej, biće sve okej" i onda mi se desio spontani. Zamerila sam što se desilo bez mog znanja, što nismo pričali o tome, a kada se to desilo, bila sam srećna zbog toga i onda se desio spontani i posle par dana kreće sve ovo. To su životni udarci i nosiš se sa svim tim

Autor: Nikola Žugić