Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je trenera za lični rast i razvoj Sinišu Ubovića, pevačice Nadu Obrić, Snežanu Babić Sneki, Sandru Afriku i pevača Emira Đulovića.

Ovim povodom, Sanja Marinković porazgovarala je sa gostima o sumnjama i nesigurnostima koje su imali kroz život.

- Kojim sumnjama mi treba da prestanemo da mučimo sebe, koje su najveće sumnje

- Da prestanemo sebe da maltretiramo strahovima šta će da bude...Mi sebe terorišemo mislima o nečemu što bi eventualno moglo da se desi, a najveći broj strahova se ne ostvari - rekao je Sinišu.

- Evo primer jedan...Pred ove operacije silne, šalju me kod neuropsihijatra. Imala sam tri karcinoma, na tri različita mesta, nijedan nije imao veze s drugim, proračun je poslednji put bio da mi je ostalo mesec do mesec i po života...Ja odem, ono seansa traje pola sata, 40 minuta, ja sedim sat vremena, ona jednako priča sa mnom. Dođosmo mi do sat i 45 minuta, ona priča, ja kažem: "Stani, izvini, koliko ovo traje? Šta se ovo dešava?", kaže ona: "Jao Nado, vi ste tako divni, ja bih s vama da se družim". Ja po njenom stolu viknem: "Piši da si rekla da sam normalna, da pokažem svima koji kažu da nisam" - rekla je Nada.

Autor: Nikola Žugić