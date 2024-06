Snežana Babić Sneki otkrila da li je trenutno zalljubljena, Nada Obrić progovorila o nesigurnosti, a evo šta kažu istraživanja

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je trenera za lični rast i razvoj Sinišu Ubovića, pevačice Nadu Obrić, Snežanu Babić Sneki, Sandru Afriku i pevača Emira Đulovića.

U ovom novom izdanju emisije, Sanja Marinković razgovarala je sa gostima na temu: "Zašto smo sve više nesigurni? Zašto su muškarci s godinama šarmantni, a žene su stare?".

- Kojim sumnjama na dnevnom nivou mučite sebe - pitala je Sanja.

- Ni sa kakvim sumnjama, sve mi je opušteno, relaks. Dobro hajde, moram reći da sam zaljubljena - rekla je Snežana Babić Sneki.

- Nikad nisam sumnjala u sebe, ne, to što sam planirala, to sam uradila. E sad, koliko je bilo teško, to je druga stvar, na dlanu nema ništa. Da sam ja sumnjala u svoje odluke? Nikada nisam - rekla je Nada.

- Kojim sumnjama mučimo sebe najviše danas - pitala je Sanja.

- Ključ svega dolazi iz toga da nismo dovoljno dobri. Neko je to prevazišao, neko nije. Ja radim s ljudima i od 20 godina i sa onima od 70 godina. Najčešće kada ljudi dođu, ja ih pitam: "Je l' znaš šta ti želiš", oni mi kažu da ne znaju šta žele, ali kažu da znaju šta ne žele - rekao je Ubović.

- Da nema sumnje, da li bi bilo uspeha - pitao je Emir.

Sanja Marinković pokazala je gostima istraživanja na temu: "Zašto su žene u zrelim godinama nesigurne?", a potom je prikazala i istraživanja na temu: "Zašto su muškarci u zrelim godinama nesigurni?".

Autor: Nikola Žugić