Žestok verbalni okršaj Aneli i Maje: Učesnice Elite se izvređale kao nikad do sada, a onda je Anita otkrila na kakva poniženja je nailazila

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin IN" ugostila je učesnice "Elite": Anitu Stanojlović, Milenu Kačavendu, Mionu Jovanović, Maju Marinković i Aneli Ahmić.

Sanja je sa učesnicama porazgovarala o poniženjima koje su doživljavale od žena tokom rijalitija.

- Koja ste sva poniženja doživljavale od žena, koje vas je najviše bolelo i od koga - pitala je Sanja.

- Od Maje, malo pre je izgovorila neke rečenice, naziva me nekim pogrdnim imenima - rekla je Aneli.

- Ne znam što se vređa, ona pravi žrtvu od sebe - rekla je Maja.

- Govorila je da imam blokatore, govorila mi da sam sa sestrom orgijala, a ja sam njoj vraćala i nisam ni približno kao ona - rekla je Ahmićeva.

- Ja ne volim folirante. Razlikujemo se, ona ima osam razreda osnovne škole, ja imam srednju školu - rekla je Maja.

- Da nije koren vaših problema Janjuš - pitala je Sanja.

- Jeste - rekla je Maja.

- Ona je ušla sa tim ciljem da nas napada i napadala nas je - rekla je Aneli.

- Stojim iza toga da je donela pravu odluku jer sa Janjušem nijedna žena ne može da ima, jer ono što je pokazao prema meni i prema njoj je monstruozno - rekla je Maja.

- Od Maje Marinković...Vređala me je da sam seljančica, da sam rošava - rekla je Miona.

- Dosta su me vređale, ali me to ne dotiče, jer ja sam svesna sebe, ali me je najviše vređala Aneli - rekla je Maja.

- Od svih sam doživela uvrede, govorile su mi da sam došla iz blata, da sam rodila sa 17 godina, želim svetla Beograda - rekla je Anita.

