Rekla je da će me čekati: Stanislav otkrio Mioni detalje odnosa sa Nenadovom bivšom ženom, ona odmah pokazala ljubomoru! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je 'Igra istine' koju igraju Miona Jovanović i Stanislav Krofak. Stanislav je otkrio sve detalje odnosa sa Vanjom, Nenadovom bivšom ženom, te je i priznao da ga je ona čekala da izađe iz rijalitija.

-Ja sam video da ti sediš sa Lakićem, ali nisam raskinuo. Bio sam u kontaktu sa tvojom mamom, ona mi je rekla da svi hoće da nas rastave, da sačekam Novu godinu, da ti nikad ne bi takve stvari uradila. Ja kažem u redu, vidim šta se dešava. Javim se tvojoj mami posle par dana i kažem da ne mogu više, vidim neke stvari. Ja obrišem slike sa Instagrama i prestanem da te pratim. Kad su dolazili za Novu godinu kod tebe, pre toga mene zovu tvoji roditelji. Tvoj tata mi kaže da će te ova budala unišiti, mole me da im pomognem da im spasim ćerku. Ja sam rekao da se Miona nije držala dogovora i da je za mene to završena priča. Kažem da mi nije bilo ni na pameti da ćeš to uraditi. Tvoja mama me sve vreme odgovara na stori, imala je normalan kontakt sa mnom - rekao je Stanislav.

-Ko ti se javio od mojih drugarica, jel to ono kad si se javio mojoj drugarici za stvari? Koja drugarica ti se javila i pričala o meni? - upitala je Miona.

-Neću to reći, neću da upetljam treću osobu. Meni se nakon toga javilo 6,7 ljudi na Instagramu i pričalo mi o tebi. Ja nisam rekao o tome ništa - rekao je Stanislav.

-Rekao si na Debati jednoj. To 6,7 osoba jer me to ne zanima. Zanima me ko je ta devojka? - upitala je Miona.

-Neću pričati o tome, ja nisam dru*ara kao vi - rekao je Stanislav.

- Kaži mi, imala sam tri drugarice - rekla je Miona.

-Pa evo nabroji ti, pa ću ti ja reći koja je - rekao je Stanislav.

-Imala sam jednu drugaricu, sa kojom sam živela, druga osoba je ona s kojom sam tamo vamo,a treća ona znaš - rekla je Miona.

-Da li misliš da je lepo što si napravila ovo mami, tati, bratu i baki? - upitao je Stanislav.

-Mislim da je užasno - rekla je Miona.

-Zanima me da mi kažeš o Vanji, Nenadovoj bivšoj. Mi smo čuli da ste vi bili zajedno, otprilike znamo kakav je ona profil osobe. Nije da ne postoji priča, jer ti je za rođendan poslala nešto - rekla je Miona.

-Ona se meni javila na neki stori, krenulo je dopisivanje šta se dogodilo, rekla mi je šta je tebi Miona napravila, šta je meni on napravio. Krenule su poruke, pa pozivi. Često smo se čuli telefonom i to je to više manje - rekao je Stanislav.

-Nemoj mi to, odlično te poznajem. Odgovori konkretno - rekla je Miona.

-Pa čuli smo se, povremeno. Ja nisam bio ni sa jednom osobom napolju, pre ulaska smo se opet čuli. Ja nisam hteo neko veze na daljinu, mi smo imali dogovor, rekla je da će me čekati kad izađem. Dan pre ulaska sam našao devojku u Beogradu. Jedna ženska mi šalje poruku, ja vidim ona je lepa onako, ali ništa vau. Ona došla u Zagreb i šalje mi poruku da dođem u kafić, ona mene zove da se vidimo sutra. Ja zaboravim na nju, ja trebam ući unutra, kad ona meni šalje poruku. Ja kažem možemo se videti ako dođe u Zagreb. Ona meni kaže dlazim. Ja šokiran, mi otišli na piće i nakon nekih dva sata kao u autu se poljubili. Ona meni kaže ja tebe čekam, ja sam ušao kao slobodan. Ja sam bio u Novom Sadu, išao sam sa devojkom, ali ne sa Vanjom. Trebali smo se videli, ali nismo se videli. Ona je mogla da uđe u rijaliti da je htela - rekao je Stanislav.

-Ne nego se ona us*ala da doiđe kod nas. Ja ti kažem - rekla je Miona.

-Ona je meni pričala stvari o Ša koje ja nisam verovao, sada kada sam video kakav je on , ja sam njoj poverovao - rekao je Stanislav.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P