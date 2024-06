PROMENIO PLOČU! Ša uvideo da Stanislav nije glavni krivac za njegov loš odnos sa Mionom! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj je Milan Milošević. Naredno pitanje pročitao je Mioni Jovanović.

Bravo, još jednom si dokazala da imaš svpj stav i pokazala si da si se pokajala što si rekla Ša neke stvari iz bivšeg odnosa - pročitao je Milan.

Pa, to jeste tako - odgovorila je Miona.

Nemam šta da kažem, idiotizam, blamiranje i ponižavanje mene - kazao je Ša.

Krivo mi je samo što sam iznela neke stvari koje se Nenada ne tiču. Nema šta ja da pričam o prošlim odnosima - rekla je Miona.

Nepošteno je da kad imaš emociju prema nekom, da ulaziš u vezu sa nekim drugim. Stanislave, neću da te uvlačim ni u šta jer ti nisi kriv ni za šta. Meni je problem njeno ponašanje - rekao je Aleksić.

Njoj se Ša zgadio, ne može očima da ga gleda. Ne može da mu oprosti što ju je uslovio za pričanje sa Stanislavom. Odgovarao ti je Ša za rijaliti - dodala je Miljana.

Miona, da li ti je jasno da te je Ša namerno odrukao za s*ks, kako bi te ponizio i sprečio da vidiš roditelje i da se pomiriš sa Stanislavom - pročitao je Milan.

Ne sprečava me da vidim roditelje. Smatram da je hteo da me ponizi jer ja njega navodno ponižavam mesecima. Hteo je da Stanislav čuje to i da dokaže da nemamo dečju vezu - kazala je Miona.

Mlsim da je ovo jedini argument koji može da koristi kao izgovor, ako ode iz odnosa. Ja sam sebi čist i iskren. Bila je greška što sam zo izneo, nisam imao njene roditelje u glavi. Oni me svakako ne bi prihvatili - rekao je Nenad.

Autor: Iva Stanković