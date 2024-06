Znam da radim sam: Nući za Pink.rs progovorio o Vojaževom napuštanju Generacije zed, pa se osvrnuo na treći duet sa Sanjom Vučić (VIDEO)

Sinoć se održalo drugo veče "Belgrade Music Week" festivala, a kako mnogi kažu, sinoć su Ušćem odzvanjali najveći hitovi domaćih muzičkih zvezda.

Kada je završio svoj spektakularni nastup, Igor Panić, poznatiji kao Nući, progovorio je o svom nastupu, ali i o mnogim drugim aktuelnostima za okupljene medije, gde se našla i ekipa portala Pink.rs

Na samom početku, Nući je istakao da je prezadovoljan nastupom, ali da mu je bilo mnogo vruće na bini.

Ja sam iskreno prezadovoljan, gledao sam da fokus bude na muzici i mislim da sam uspeo...Mnogo je vruće, ali sam izgurao nekako.

Kada je reč incidentima na nastupima, kao što se desio njegovom kolegi Heniju i pevačici Džejli Ramović, kada je publika pogodila flašicom, Nući je rekao:

Meni je ovo četvrta godina zaredom, osećam se kao da sam domaći ovde, dešavalo se da bacaju i da ne bacaju, ja sve to kapiram, to je kao deo velikog koncerta, to je normalno.

Jedna od najaktuelnijih tema u proteklom periodu, jeste svakako Vojaževo napuštanje "Generacije Zed", na šta se Nući ovim povodom i osvrnuo.

- I nije toliko, mi dugo ne nastupamo, on i ja nastupamo samo kad su velika dešavanja, tada se spojimo. Umem da radim i sam, sa njim mi je svakako možda lepše i zanimljivije, ali znam da radim sam, nije mi to bila nikakva presija večeras...Svako ima pravo i mogućnost da svoju karijeru vodi na svoj način, Vojaž mi je prijatelj i ljudi iz Generacije zed su mi prijatelji. Da li je i pre dve godine smatrao da nije deo ekipe?! Ja to ne znam. Napravljena je neka pompa kao da je neko ludilo, mislim da nema prostora za neki skandal, svi smo mi izvođači za sebe. Ko će kako dalje, niko ne zna...Pričali smo o tome, imao je te momente kada je razmišljao, savetovao sam ga da radi kako misli da treba, ja sam s Vojažem prošao Evropu uzduž i popreko, američka turneja, australijska karijera. Ništa mi ne zavisi od toga ko će gde da izdaje muziku, ne želim da budem deo te drame - rekao je Nući.

Za sam kraj, progovorio je o novom albumu i trećem po redu, duetu sa Sanjom Vučić koji će se naći na istom.

- Mi nekako, kao, jedan duet godišnje postaje tradicija, u ovoj godini će da bude još jedan duet sa Sanjom, koji će izaći na jesen. Ja hoću da se završi ta letnja turneja i da se logistički i detaljno posvetim njemu. Oktobar, novembar je moj prvi solistički album - rekao je Nući.

O čemu je još Nući govorio, pogledajte u nastavku:

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić