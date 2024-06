Drugo veče festivala "Belgrade Music Week", koji će okupiti preko 30 domaćih i regionalnih izvođača, održano je sinoć, te se ekipa portala Pink.rs našla na licu mesta.

Za sam kraj večeri, Desingerica je zadao ozbiljan domaći zadatak ostalim izvođačima svojim nastupom, a po završetku, on je govorio o nastupu, ali i o aktuelnim temama za okupljene medije, među kojima je bila i ekipa portala Pink.rs.

Kada je reč o njegovom nastupu, komentari su podeljeni, ali niko nije ostao imun, te je Desingerica ovom prilikom otkrio kako je došao na ideju za sve.

- Kada legnem da spavam, pa me đavoli more. Spot sam snimao dan pred "Music week", šaljem da se izbaci, ne znam kako sam to - rekao je Desingerica.

Na pitanje da li će neko uspeti da ga nadmaši u scenskom prikazu, on je istakao da ovo što on radi, radi najbolje što ume.

- Ja radim ovo najbolje što umem, loše je da sada ja pričam, ja to tako znam da uradim, ja to uradim i onda drugi pričaju, šta ima sada ja da pričam. Ako još neko izlazi iz sanduka, onda ćemo se takmičiti - rekao je on, a onda se osvrnuo na konstataciju novinara da su svi očekivali da će Vesna Vukelić Vendi odnekle izaći na binu:

- Vendi?! Vendi bi ukrala šou, ja ne smem da je pustim. Ja Vendi čuvam za rođendan moje ćerke, četvrti rođendan, da idemo da se igramo u lopticama. Tako da, videćemo, možda sledeće godine okačimo Vendi na neki ringišpil - rekao je Desingerica.

Mnogi su komentarisali da bi voleli da vide Desingericu na "Pesmi za Evroviziju", što on u ovom momentu negira.

- Video sam, ne znam, otkud znam, to je kompleksna stvar. Retko ko je tu kompetentan , kao što su bili Breksvica i Teya Dora, generalno je sve bilo polupano. Ne bih gubio vreme na to, meni je sve to predškolsko - rekao je on.

Na samom nastupu, najveća podrška bili su mu žena Nevena i ćerka, te je otkrio da je umalo zaplakao kada je video.

- Jeste. Pratila je i beba je bila, doveo sam bebu malu, moju bebu. Baš mi je drago, kada sam je video, došlo mi je da plačem. Ja sam potencirao da bude tu, nema svaka beba priliku da vidi kada se neko reinkarnira. Ne ide beba u vrtić, ona ide u školu odmah, kao tata - rekao je Desingerica.

Ovim povodom, osvrnuo se i na duet Svetlane Cece Ražnatović i Mihajla Veruovića Vojaža, te je istakao da je to zamerio Vojažu.

- Ne znam, zamerio sam mu to, mogu ti reći. Ne mogu ja da zamerim Ceci, može ona meni, Ceci je sve oprošteno. Mogu ti reći da sam bio tužan, hteo sam da joj pišem, al onda je**ga, šta ću. Ostaje da se istakmičim da to bude neki drugi gas. Dobra im je pesma, baš se dobro to uklopilo, sviđa mi se to, nekako je drugačije. Vidiš šta ti je kad je neko zvezda, kada pratiš gas, prati to što se danas sluša - rekao je Desingerica.

O čemu je još govorio, pogledajte u nastavku:

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić