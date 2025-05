Maratonski haos Kačavende i Luke: Pljušte žestoke prozivke, ona najavila žestoko raskrinkavanje u Narod pita! (VIDEO)

Haos u sitne sate!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio pitanje Aneli Ahmić, zbog kog je došlo do žestokog sukoba Luke Vujovića i Milene Kačavende i prilikom čega su pale teške reči.

- Aneli zbog čega si rekla: ''Ukoliko me voli, on će uspeti da dopre do mene'' - upitao je Lepi Mića.

- Pa više mi to nije bitno jer dečko sve laže. Počeo je da mi se gadi, emociju imam prema njemu, ali sve manju - rekla je Aneli.

- Devojka me izdala, nikad neću biti više s njom - rekao je Luka.

- Ti mene ne zanimaš više u životu. Svoj cilj si ispunio, dovoljno sam izdigla neke ljude, pa tako i tebe - rekla je Aneli.

- Ona govori da sam je ja iskoristio zbog odnosa, to joj neće proći - rekao je Luka.

- Ti si imao cilj da mene iskoristiš za rijaliti, ne za odnos. Čula sam da si otišao kod Sandre i tražio krevet, a onda joj rekao da si ovo uradio za vaše dobro - rekla je Aneli.

- To nikad nisam rekao - rekao je Luka.

- Jesi lažovu jedan, Aneli je sve u pravu - rekla je Milena.

- Šta se ti mešaš bre? Sandra mi je bila rijaliti, a ne Aneli - rekao je Luka.

- Tako se deri na tatu svog, njemu se tako obrati - rekla je Aneli.

- Ovde je svima jasno kao dan šta ti radiš i pričaš - rekao je Luka.

- Što se ne obratiš tati? - upitala je Aneli.

- Obratio sam se sad u Šiša baru - rekao je Luka.

- Šta da saznaš sutra da je Aneli trudna? - upitao je Mića.

- Nemoj mi Mićo nametati nešto što nije istina - rekla je Aneli.

- Ti si Luka ozbiljan glumac - rekao je Mića.

- Nisam nego me ona ostavila, idem živim život dalje - rekao je Luka.

- Sve lažeš, jedva čekam Narod pita. Ti sve lažeš i za Sandru i za Aneli. Ti si šljam i folirant, nemaš emocije - rekla je Milena.

- Znači ti misliš da ja nemam emocije prema Aneli? - upitao je Luka.

- Tako je, nemaš. Šta ti govoriš za ženu u koju si zaljubljen? - rekla je Milena.

- Ti ćeš mene u Narod pita da hvališ - rekao je Luka.

- Kako da ne, lilihipu jedan - rekla je Milena.

- Ti si zaljubljena u mene - rekao je Luka.

- Ti si bre degenerik jedan, ti si debilčina. Ovo što ti radiš, ne radiš slučajno - rekla je Milena.

- Stefane zbog čega misliš da Milena sada vređa Luku? - upitao je Mića.

- Mislim da ona ima animozitet prema njemu, pogotovo što voli Sandru - rekao je Stefan.

Autor: N.Panić