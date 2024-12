On nju sabotira: Anđela primetila da Aleksandra propada uz Ivana, dala žestok sud! (VIDEO)

Trač partija u sitne sate!

Anđela Đuričić i Nenad Marinović Gastoz razgovarali su o aktuelnim temama tokom večere, a u jednom trenutku opleli su po Ivanu Marinkoviću koji ih je ponašanjem iznervirao na žurki.

- Svaka ti čast na reakciji... 50 ljudi se zabavljalo, samo on ima negativnu reakciju. On sabotira onu devojku, koja je svaku žurku kidala. Ja otkad sam sa tobom sve sam slobodnija. Koji je to uticaj osobe pored koje si, pored koga ko propada, a pored koga ko cveta - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić