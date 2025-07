Zlati saveti: Kačavenda dala Anđeli smernice kako da ponovo osvoji Gastoza! (VIDEO)

Trač partija!

Anđela Đuričić razgovarala je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kome god više posvetiš pažnje da nije on... Ja da sam ovde imala neko društvo i da sam se uhvatila nekoga, a da to nije Uroš, vidi njemu dobro ne bi bilo. Ja znam kakav je i sve to bi mu smetalo. On bi se osećao zapostavljeno, a ja sam njemu bila posvećena konstantno - rekla je Anđela.

- Pričali smo malo, rekla sam mu ono što i tebi. Njemu mora da se ide niz dlaku, odlično sam ga procenila ali nisam bila 100% sigurna do koje mere je on muškarac. On je baš zaj*ban. Meni je poznat karakter taj, ali mi to nije Gastoz. Njemu ništa nije sprdnja. Oba sina su mu Ribe, jedan dupla - dodala je Milena.

- Šta je pričao? - pitala je Đuričićeva.

- Kako si posvećena sebi. Ja sam rekla da si bila takva u petici. Njega nervira sve i karmin, bazen... Ćaskali smo tako, kako žene nikome ništa ne prave. On prosto sad zbog tvoje krivice hoće da ti njemu priđeš. Ja sam rekla da je meni suludo da ti imaš otpor. Ja sam vrlo ponosna, ali u ljubavi sam mnogo tolerantnija. Što misliš da mora da te odbije? Njegove emocije su mi jasne, nikad nisam mislila da je rijaliti. On sad misli da se puno posvetio tebi i sad hoće da se ti posvetiš njemu. Gledala sam njegovu facu kad si rekla da će biti po tvom ili nikako. On je tad poludeo, samo se jako dobro krije. On nema te ishitrene reakcije, a dovoljno dobro sam ga upoznala kad se ceo izokrene. On kaže da će sad ispasti šta god da uradi da nema stav i karakter, nije hteo da priča i ja to provalim - govorila je Kačavenda.

- Šta je tačno rekao? Mi smo sad okej - dodala je Anđela.

- Nije njemu tu Pavle, to je nekako provukao večeras. Mene je čudilo da je svratio uopšte, ja sam bila sama i sedeli smo pola sata. Videla sam da je zamišljen. Rekao mi je da je pričao da li bi izgubio stav i karakter, ali da ga to ne interesuje. Ja sam njemu rekla sve što on misli, da treba ti da se potrudiš, da si programirana. On meni kaže da ti hoćeš da budeš kao što si bila u petici i da imaš nešto zacrtano. Šta i da probaš i da te odbije? On tebe ne bi odbio - pričala je Milena.

- Pa osetila bih se poniženo. Zamisli da mu priđem nešto da ga pitam i on me odbije, ne bih to mogla - rekla je ona.

- Onda samo kradeš Bogu dane. Odlično sam ga procenila. Kaže da je tebi bitnije da se svađaš sa svima nego da ti on bude fokus. Njega izluđuje jer mu se nameće i veliki je kontraš - dodala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić