Ponovo oformljen klan za ogovaranje Anđele i Gastoza: Bebica i Teodora ponovo u kontri, Uroš jedva dočekao da oplete po bivšoj drugarici! (VIDEO)

Trač partija!

Pomirenjem Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice ponovo je oformljen klan za ogovaranje Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, pa su izneli svoj sud o dešavanjima sa Pavlom Jovanovićem.

- Za četiri nedelje će da prizna da je bila sa njim - rekao je Bebica.

- Budalaština, on je nju iskoristio i to su fanatici - dodala je Teodora.

- Opravdavaju se laži, prebacuje krivicu sa sebe i kad je saterana u zid krene da plače. Ona je lažna žrtva. Ja dečka kapiram i da me neko izigra i povredi bio bih 100 puta gori. Ja bih bio kao Pavle. To nije okej, ali meni da se desi znaš šta bih bio, ali uvek postoje ovde koje to opravdavaju, a ja to neću - poručio je Uroš.

- Šta pravi psihopatu od njega? - rekao je Bebica.

- Anđela ga spomenula, pa sad treba da je olajava? - pitao je Dačo.

- Što Uroš nije komentarisao tada, a ovako je mali g*vnar - dodala je Jelena.

- Mene nervira što ispada kad izneseš svoj stav ispada da braniš - rekla je Teodora.

- Nekog od nas da uhvate tako da ispituju svako bi rekao da lažeš i svako bi se spetljao - pričala je Jelena.

- Zna ona sve, ali neće da priča - dodao je Dačo.

Autor: A. Nikolić