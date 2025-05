Upropastila je svoje učešće zbog njega: Bebica opleo po vezi Anđele i Gastoza, Teodora uočila detalj o Kariću koji je svima promakao! (VIDEO)

Trač partija!

Nenad Macanović Bebica i Danilo Dačo Virijević komentarisali su Anđelu Đuričić i njeno ponašanje u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Oni su toliko blatili Anđelu i Gastoza - rekao je Dačo.

- Anđela je upropastila svoje učešće zbog Gastoza. Pogazila je svoje stavove, krivo mi je što se upropastila. Sve što se zalagala u vezi pogazila je - govorio je Bebica.

- Ajde reci šta - dodao je Dačo.

- Prelazi preko svega, nju njen dečko bacaka, ćuti mu na sve - rekao je Macanović.

- Ti sve preuveličavaš. Nenade, nerealan si - dodala je Teodora.

- On priča kako sanja druge devojke, to je nepoštovanje. Njoj to ne prija, iako priča da se sprdanja - govorio je Bebica.

- Ona brani svog dečka, pa i da je najgori. Kad si u nekog zaljubljen naravno da ćeš sve da prihvatiš. Ona je bila i sa Zvezdanom, a čovek oženjen. Spavao sa Majom, pa mu je oprostila. Kad se ona zalagala za pravila? - govorio je Dačo.

- Za mene je upropastila učešće, da je komentarisala bila bi najbolja. Ona je sve pogazila u svojoj vezi - rekao je Bebica.

- Meni je najjače koliko Kariću nije niko zamerio što je provocirao Uroša preko Anđele, a kad je Gastoz to radio sa Sofijom to je bio haos. Za Miću se zna da vređa sve žive, lik stalno vređa i sad kad nekome njemu odbrusi to je strašno - dodala je Teodora.

Autor: A. Nikolić