Žestoko razvezali jezike: Luka progovorio o odnosu sa Sandrom, Karić opleo po Sofiji i Dači! (VIDEO)

Trač partija!

Stefan Karić i Luka Vujović osamili su se za crnim stolom i razgovarali o ponašanju Sandre Obradović.

- Ona je rekla da sam njen najveći blam - rekao je Luka.

- Veruj mi pomirilia bi se malo da se potrudiš - dodao je Stefan.

- Ja sam srećan jer sam bio iskren i jer sam rekao da nisam bio srećan u vezi - pričao je Luka.

- Ne znam šta radiš kad popiješ, nije mi jasno to da majmuna. Dačo i Sofija non stop imaju u glavi nešto da prave. Gastoz je više puta rekao da su hteli mogli su da se umešaju kod Gastoza i Anđele, a kako? Tako što mi ona flertovala i manipulisala. Pa kako se ovaj (Terza) primio na nju? Sedi prekoputa, nasmeje se i gleda ga, to što se on upeca to je druga stvar. Milena ispada fer jer ćuti i ne meša se - dodao je Stefan.

- Ima dovoljno godina i pametna je, zna da ovi lažu. Milena bi prva rekla da je gleda, ona je sa Sandrom 24 sata. Pošteno je čim ne potvrđuje njihovu laž - rekao je Luka.

- Ti da si bio kvaran mogao si obe da ih j*beš i da ih šutneš, kao Munja što pristaje na sve - dodao je Stefan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić