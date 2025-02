Žestoko raskrinkavanje: Milosava i Đedović razvezali jezike o Milovanu! (VIDEO)

Trač partija!

Milosava Pravilović i Aleksandra Nikolić razgovarale su sa Markom Đedovićem i Stefanom Karićem o svim detaljima koje je Milovan Minić u prethodnom periodu iznosio iz njene prošlosti.

- On za sve priča da ima snimak. Ja sam ga lepo pitao zašto ne kaže da puste to? On kaže da će da da u "Narod pita". On je možda ovde došao da se pomiri sa njom, a u "Narod pita" će da kaže da je lagao - pričao je Đedović.

- Od čega on sad beži, pa hoće da ide kući? Ako ima te dokaze siguran je - rekao je Karić.

- On jedino ima te naše intimne, nema šta - dodala je Aleksandra.

- Ima tu par stvari koje ću da kažem i koga je sve zvao sa tog telefona, kome je slao poruke. Neki nisu znali da si ovde, mislili su da ti pišeš - pričala je Milosava.

- Ne znam o čemu pričaš kad nemam muškarce u telefonu - rekla je Aleksandra.

- Poslao je poruku čoveku kao da si ti. Ti si kriva što si mu ostavila telefon. Je l' nisi znala da je to radio i ženi? Moj bivši muž zna ovo, pričao je to i njemu. Kad se spetljala sa Ivanom zvao ga je i plakao. Rekao je da je završio u bolnici, a meni je žena rekla da nije - dodala je Milosava.

- Ja njega nisam očekivala na sudu, nisam ga zvala da dođe tamo. Ja njega nisam terala da dolazi, a nisam ni očekivala - nastavila je Aleksandra.

- Ja ne znam što si ti bilo šta priznala, sve i da je istina? Pitanje je da li on ima dolaze ili nema i da li će da pusti ili ne... Šta te boli k*rac? Mast je otišla u propast kad ste krenuli sa suđenjima i instrukcijama. Ko tebe pita da budeš iskrena? Što nisi bila iskrena kad su te s bivšim uhapsili, pa si njega štitila? Ti kad nisi sebi prijatelj ne možeš nikome da budeš - rekao je Marko.

Autor: A. Nikolić