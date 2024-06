Stanislav dobio blagoslov od ćerke: Prvo oglašavanje Vanese nakon svadbe u Eliti, evo šta kaže za pomirenje sa Mionom!

Vanesa Krofak za Pink.rs progovorila o svadbi Mione i Stanislava, pa priznala da joj je očeva sreća na prvom mestu!

Juče je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" održano spektakularno venčanje Mione Jovanović i Stanislava Krofaka. Mnogi su jedna čekali da vide kako će bivši par da se ponaša, a oni su tokom celog dana bili nasmejani, a kako se piše na društvenim mrežama, mnogima deluje kao da su ovaj trenutak jedva dočekali.

Nakon što su izgovorili sudbonosno "Da" otišli su na medeni mesec, izvan imanja u Šimanovcima, a ubedljivo najviše pažnje privukla je "Igra istine" koju su njih dvoje odigrali i jedno drugom konačno sasuli sve u lice.

Mi smo pozvali Vanesu, ćerku Stanislava Krofaka, koja nam je otkrila kako ona gleda na dešavanja između Mione i njenog tate.

- Gledala sam nešto malo, meni je lepo kad je on sretan, a juče se baš opustio. Ne želim pričati o njihovoj vezi jer to nije moja stvar. On je moj tata i njegov život je njegova stvar. Meni je najbitnije da je on srećan - poručila je ona za naš portal.

Autor: A. N.