Ovo nikako niste smeli da propustite!

Svaki ponedeljak se uvek s nestrpljenjem željno iščekuje jer je rezervisan za emisiju ''Elita Specijal'', koju vodi Dušica Jakvovljević. Ona je ugostila majku Miljane Kulić, Mariju Kulić, koja je kao i uvek, britkog jezika komentarisala učešće svoje naslesnice, ali se osvrnula i na ostale aktuelne teme u Beloj kući.

Voditeljka Dušica Jakovljević na samom početku emisije porazgovarala je sa svojom gošćom Marijom Kulić, majkom Miljane Kulić, o njenoj ćerki i njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Marija je istakla da je vidno da njena naslednica ne može da preboli Čolića, ali joj ta činjenica stvara nemir. Nakon što je to izrekla, ona se osvrnula i na ostale bivše parnere svoje naslednice, te je žestoko oplela po njima.

Marija Kulić nastavila je s komentarisanjem aktuelnih tema u Beloj kući, te se osvrnula na oca njenog unuka, Ivana Marinkovića i tom prilikom otkrila šokante detalje, kada je reč o njemu. Nakon toga se osvrnula i na Marinkovićevu izjavu da će Miljani Kulić oduzeti njihovo dete.

Voditeljka Dušica Jakovljević obavestila je Mariju Kulić i gledaoce da će pokušati da stupe u kontakt sa Mionom mamom, Danijelom.

Telefon je sve vreme zvonio, ali se na kraju Mionina majka nije javila.

Voditeljka Dušica Jakovljević pozvala je oca Nenada Aleksića Ša, Kizu, te je sa njim prokomentarisala aktuelnu situaciju.

Kizta nije bio preterano raspoložen da komentariše svog sina, ali je ukratko rekao da je ponosan na svog sina i njegovo učešće.

Nakon uključenja oca Nenada Aleksića Ša, Kize Aleksića, Marija Kulić prokomentarisala je ovo uključenje, ali i Aleksićev odnos sa Mionom Jovanović.

- Evo ja se ne slažem s izlaganjem Nenadovog oca, on sve vidi, sve zna, a on je i dalje ne ostavlja i sa njom je u odnosu. Ša je pokazao da je neveran, svaku devojku i ženu s kojom je bio, on je prevario.

Po povratku s kratkih reklama, voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Marijom Kulić o ljubavnom trouglu Mione Jovanovića, Nenada Aleksića Ša i Stanislava Krofaka.

Marija je istakla da joj se Ša gadi jer nije pokazao vernost u svojim prošlim odnosima, Anđela i Anitu je optužila da su zajedno zbog poklona, dok je Janjuša osudila zbog dešavanja sa Aneli Aneli.

Voditeljka Dušica Jakovljević podsetila je Mariju Kulić da je tužba Janjuševe bivše žene, Ene, stigla za Aneli Ahmić na dan kada je abortirala, te je Kulićka i to prokomentarisala.

Nakon toga, osvrnula se i na Maju Marinković.

- Maja drvlje i kamenje na Janjuša zbog Aneline trudnoće jer je prošla kroz sve to isto i toliko su Janjuša pljuvali i Taki i Maja, ona ulazi u rijaliti i donosi mu poklon. Pokazala je da nema svoj stav, pljuje, pa liže i ova gluma sa Stanislavom. Miljana moli Zolu, ova moli Stanislava - rekla je Marija.

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Marijom Kulić u studiju o najaktuelnijim dešavanjima u "Eliti".

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Marijom Kulić, svojom gošćom, o Jovani Tomić Matoroj, ali se dotakla i veze Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Sve je Matora podržala te razvode i prevare i sve joj se to sada vratilo, Bog ne zaboravlja. Ona Miljanu ne voli odavno, a bez obzira što je takva, kada je Miljana bila u bolnici, ona je zvala, ja sam njenoj mami pomogla. Ja sam zvala da ženu prime da joj reše ruku maminu, ona mi se zahvaljivala, a sada hoće da se mom detetu oduzme dete. Ma*š đubre jedno pokvareno...Janjuš je sujetan na sve. Ako je prošle godine bio osmi, sada bi bio 28. mesto - rekla je Marija.

- Meni je Stanija bila draga, ali otkako se ovo izdešavalo...Da se ona ovako oblati i ponizi zbog muškarca?! Uh, šta to znači da je istetovirao?! Mene to ne intresuje, ja kada čujem da je jedno dete ostavio u domu, da ne mari za drugo, ne intresuje me kakav je. Da sam na Stanijinom mestu nikada ga ne bih pogledala. Ja bih se povukla, nisi znala, nisi znala, sada znaš...Da se pričaju priče da će ona da oduzima nekome dete - pričala je Marija.

Autor: Snežana Zindović