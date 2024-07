Neki bi sve dali za to, a ona je odbila TRI PUTA: Senidu zvali da predstavlja Sloveniju na Evroviziji, ona im rekla NE!

Iako mnogi pevači sanjaju o tome da svoju zemlju predstavljaju na Evroviziji, Senida Hajdarpašić Senidah, otkrila je da je ovu ponudu odbila.

Naime, kako je Senidah otkrila, nju su tri puta zvali da predstavlja Sloveniju na Evroviziji, ali ona je tu ponudu odbila.

- Žao mi je što ne mogu da predstavljam sve zemlje. Zvali su me za Sloveniju već tri puta, ja sam morala svaki put da odbijem i zbog drugih stvari, a i zbog toga što, nekako, žao mi je. Žao bi mi bilo da odem da predstavljam Sloveniju, a... Ipak je to za sve nas, za sve ljude koji me slušaju, a nisu samo u Sloveniji, ima veći broj ljudi u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj - priznala je Senidah na jednoj televiziji.

Podsetimo, pevačica neretko ističe kako su joj privlačna oba pola.

- Zašto to nekog interesuje? Da li je ta devojka gledala prethodnu emisiju, gde sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promenilo...? Znaš kako... Daj šta daš, bre! (smeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš - kazala je Senidah za "Nešto drugačije".

Autor: Nemanja Brajović