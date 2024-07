Ona ima ono što nijedna nema: Stanislav nikad emotivnije govorio o Mioni i njihovoj ljubavi - Ša sve vreme penio i gutao knedle (VIDEO)

Priznao sve!

Maja Marinković je otkrila u toku debate da li veruje Stansilavu da nema emocije prema Mioni, da bi nakon toga Stanislav nikad emotivnije pričao o odnosu sa Mionom.

- Meni je on rekao kada sam ga pitala da li ima emociju prema Mioni - upitala je Maja

- Pa da imam, ne bih ušao ovde nikada, ja sam to završio u svojoj glavi i to je to. Naš odnos je gotov, to mene ne zanima, mi smo tamo imali zadatak, ovde ga nemamo - dodao je Stanislav.

- Ja Stanislava pitam sve što me zanima - dodala je Maja.

- Ja Maji dajem lepe savete - rekao je Stanislav.

Maja je nakon toga priznala da li ima osećanja prema Filipu Caru.-

- Ja moram da kažem da ja nemam emocije prema Filipu, jesam ga volela, ali naš odnos je bio jako toksičan. Ja nisam hteo da budem u odnosu sa Stanislavom, htela sam da budem sama. On mene nije odradio na prvu, ali sada sam se zaljubila. On je meni rekao da ako ja budem normalna da ćemo biti zajedno - rekla je Maja

- Kad budemo videli - dodao je Stanislav.

- Ja sam se zaljubila i ja ću dati sve od sebe da budem sa njim iako mnogi pokušavaju da me odvoje od njega - rekla je Maja.

- Ja mislim da ti njemu smetaš - rekao je Mića.

- Smeta mi kada je naporna, ali ja nisam bio sa njom zbog se*sa - rekao je Stanislav.

- Eto, znam da vas boli i da želite da ih spojite, ali ne može, on je moj - rekla je Maja.

- Majo otvori oči - dodao je Mića.

- Ja ću svaki dan biti pored njega, ne dam niko da mu priđe - dodala je Maja.

- Ja sam imao devojke idi mi dođi mi, i uživao, a onda sam upoznao Mionu, i video sam nešto novo. Ja sam došao iz Zagreba u Beograd i tada smo spavali - pričao je Stanislav.

- Je l ja moram da slušam o vašim je*ačinama - dodao je Ša.

- Ja sam od nje video devojku koja je vredna, koja je moralna, koja je predana, i to me je kupilo, video sam da imam budućnost da njom. Prešla je da živi kod mene i ja sam joj našao posao gde je ona pevala u Zagrebu, međutim klub se zatvorio i tada sam joj rekao da može da radi nešto drugo, ali ona je htela samo da peva. Ona je htela da peva na mnogo mesta, ali ja nisam bio za to, ja sam rekao da treba da peva na određenim mestima. Promenila se, promenila je život, prestala je da puši, počela je da trenira. Video sam ja da je nju gušilo to, i mene, a onda je usledio poziv za Elitu, što sam ja podržao. E onda se desilo ovo, ja to nisam mogao da očekujem od nje. Ja sam nju hteo da zaprosim za Novu godinu, ali eto. Zaje*ao sam se, ja sam za sve bio spreman da budem sa njom, ali eto - rekao je Stanislav.

Autor: N.B.