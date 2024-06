Priznao!

Stanislav Krofak krenuo je na spavanje, ali nije izdržao da se ne obrati Mioni Jovanović kojoj je otkrio da je zbog stresa dobio alergiju na leđima.

-Zamisli nešto mi je bilo lice i ja bio u nekoj dvorani, ja se čujem sa gazdom on mi kaže deset ljudi dobilo šugu. Ja odem na pregled, a ja to dobio zbog stresa, on meni reši za tri dana. Kaže da sam od stresa dobio. I za 3 meseca mi reši i problem sa licem - rekao je Stanislav.

Autor: N.P