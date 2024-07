Nova trudnoća u Eliti: Anita se poverila Slađi, gatara joj pre dve godine prorekla drugo stanje! (VIDEO)

Stanojlovićeva se poverila drugarici, sumnja da nosi Anđelovo dete!

Anita Stanojlović ispričala je Slađi Lazić kako joj je gatara najavila da će biti u drugom stanju, tačno u vremenskom periodu u kom se sad nalazi.

Anita joj je otkrila da joj je pre dve godine žena gledala u šolju i pogodila sve što joj je govorila, a samo se još trudnoća nije ostvarila.

- Pred ulazask u šesticu radila sam obrve i kaže mi: "Ne verujem u to, ali žena mi je gledala u šolju i sve pogodila". Ja popijem kafu, pošaljem sliku i kaže mi sve što mi je bilo u glavu, za Bojana, za trudnoću, baš sve kako se desilo. Rekla mi je kroz dve godine ostaćeš trudna, to je bilo pre dve godine, rodićeš devojčicu. Dečko je stariji od tebe, njegovi će da te prihvate jer su gradski ljudi, on će da ti bude ruka spasa i izvući će te iz svih problema. Daće ti motivaciju da pokreneš biznis i kreneš na kurseve. To se još nije desilo, možda i jeste, našla sam njega -

- Ugojila si se, odjednom ti je faca čudna - rekla je Slađa.

- Nemoj da se blamiram da idem da radim testove. Ma jok... - smejala se Anita.

- Ti si non stop gladna, otekle su ti grudi - pričala je Slađa.

- Treba da dobijem za sedam dana. Anđelo mi je rekao da mi je poraslo d*pe, a ja sam mu rekla da mi je isto tako i dok sam bila trudna sa Aleksejom. Znam da nisam mogla u ovom periodu, jedino pre dva ili tri meseca - govorila je Stanojlovićeva.

Autor: A. N.