POMIRILA BI SE SA MNOM: Anita progovorila o Matorinoj mržnji prema Anđelu, pa razotkrila njen plan za skupljanje fanova! (VIDEO)

Stanojlovićeva urnisala Matoru, otkrila da glumi kako joj je loše da bi pokupila simpatije publike!

Anita Stanojlović razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem tokom emisije "Izbacivanje" o svom ljubavnom odnosu sa Anđelom Rankovićem, ali i problemima koje imaju sa Jovanom Tomić Matorom.

- Da li si se rešila problema ili kako se bliži kraj razmišljaš da li će da te šurne na rampi? - pitao je Darko.

- Nije da nije bilo svađa, ali juče mi je bio Alekseju rođendan, samo razmišljam o tome, pa mi se nasmeje kako ne treba. Ja njemu onda kažem da hoće da se posvađamo dve nedelje pred kraj, ali to je jer sam nervozna. Možda je i pun mesec, ali sad je sve okej - govorila je Anita, pa se dotakla sukoba sa Matorom:

- Mene to više ne interesuje. Mene ćak manje provocira i dira nego njega. Ja mislim da bi se ona pomirila sa mnom da je ja pozovem sutra. To nije ljubav, nego njena bolesna glava. Ona njega mrzi, pokvario je neke njene planove. Verovatno je htela da se pomiri sa mnom, on je bio i sa Sanjom i razotkrio je neke stvari - rekla je Anita.

- Da li se plašiš da će da uzme nešto iz tvog telefona?

- Ne, jer je bio advokat i potpisala sam saglasnost da se uzme telefon, tako da mislim da je rešeno, a i da nije, u mom telefonu nema ništa strašno - govorila je Anita.

- Kako komentarišeš što si sve češće predmet komentarisanja Ivana Marinkovića? - upitao je Darko.

- Mislim da je hteo da spusti loptu, ali kad je video da je ugrožen bori se za opstanak. Njegova žena je iz isto malog mesta, pa verovatno misli isto i za nju. Mene ne pogađa šta on priča jer sam ovde dve sezone i ljudi sve vide. Ja sam posvećenije porodici, nego on sa 45. On nema pravo to da govori, a on kad god mu se spomenu deca najavljuje tužbe. Ima milion dokaza da je on loš otac, on ne viđe ni jedno, ni drugo dete. Ja sam sve ono što on nije - odgovorila je Stanojlovićeva.

- Kako ti gledaš na Matorin razlaz od Kačavende, Đedovića i Lejdi Di? - pitao je Darko.

- Htela je prvo da bude žrtva preko mene, pa preko Anđela, a onda preko Đedovića. Ona pominje da je Anđelo spominjao Dunju, pa hoće da bude žrtva da su joj spominjali malo dete. Sad se požalila Mileni da se vraća u staro stanje, kad je videla da nema ništa od ovoga, ona će da utihne. Ja sam čula da je ona rekla Maji da je njoj loše. Ona sad mora da glumi i patetiše, nju boli uvo za sve, nego igra rijaliti - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.