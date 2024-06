Urnisala je!

Sinoćnja emisija bila je puna optužbi, a jedna od njih je izjava Bojane Pavlović kako je njena devojka, Anđela Šparavalo kleptomanka. Stoga, stupili smo u kontakt sa Aleksandrom Šparavalo, kako bi iznela svoje mišljenje o tom odnosu. Otkrila je i da li bi im dala šansu za razgovor.

- Devojka se igra sa njenim mozgom. To nije istina, to je bolesno. Samo hoće da je uništi, kako bi sebe uzdigla. Moje dete nikad ništa nije ukralo, navikla je da ima sve. Ona je još dete, ne smatra to krađom. Jedino tu mogu da pohvalim Đedovića, volim njegove komentare. Žana isto priča kako jeste. Bojana pravi od nje nešto što nije, dobro igra rijaliti. Izamamipulisala je i izokrenula je skroz. Ona je bila dobra, vrcava i puna života. Cilj joj je da joj upropasti mladost. Borila sam se, ali nemam više snage - počela je Aleksandra.

Upitali smo je kakav ishod očekuje napolju.

- Volela bih da znam to. Ako hoće da ode skroz, neka ode, ali tek će je upropasiti. To me najviše boli kao majku - odgovorila je ona.

Otkrila je i da li bi porazgovarala sa ćerkom i njenom izabranicom.

- Ne bih je zvala, ali ne mogu ništa unapred da kažem. Toliko je laži iznešeno i sve mi se smučilo. Ne želim da osvoji ni nagradu, ni pare, već samo da dođe kući i skloni se od tog monstruma. Nema razgovora sa Bojanom, to bi bio haos. Ne gledam rijaliti, samo zbog te gadure. Veće zlo i većeg monstruma u životu nisam upoznala. Anđela samo želi da joj se dodvori - kazala je mama Šparavalo.

Autor: Iva Stanković