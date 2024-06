Bilo mi je zanimljivo da kradem: Anđela se opravdava na optužbe da je kleptomanka, učesnici stavili Bojanu na stub srama zbog manipulacija! (VIDEO)

Opravdava se!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Anđela Šparavalo stavljena na stub srama zbog krađi koje je vršila u Belu kuću, ukućani osudili Bojanu zbog manipulacija.

Anđela, videla si sve šta je Bojana pričala o tebu da si kleptoman, šta misliš kako to utiče na širu sliku u javnosti? -pitao je Darko.

Ja sam to shvatala kao vrstu zabave, kad mi je pričala shvatila sam to ozbiljnije, ja se slažem sa njom. Ona što priča ima pravo da kaže kako to misli, ružno je što sam ja to sve uradila. Bilo mi je dosadno i nisam razmišljala o posledicama niti da je to neka vrsta krađe, ona je meni objasnila kako stvari stoje i ima pravo da kaže kako jeste

Mene ne zanima šta ljudi ovde pričaju, ona ako hoće da bude moj partner ne treba da radi ružne stvari kako bi mene degradirala ovde -rekla je Bojana.

Zašto je stalno kanališ, majka joj plače kući a ti joj naređuješ šta da priča -rekao je Đedović.

Manippulišu sa devojčicom od 20 godina a kad je bude nadmudrila onda će biti najgora -rekla je Žana.

Ja nikada nisam nikome ukrala ništa, niti sam imala potebu napolje da kradem, meni je bilo interesantno i dosadno pa sam zato to radila -rekla je Anđela.

Dealjnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja