Mislim sve najgore o njoj: Maja se ne kaje zbog reči upućenih Aneli, ukućani je stavili na stub srama! (VIDEO)

Žestoka osuda!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Maja Marinković stavljena je na stubu srama zbog izjave da se ne kaje zbog reči izgovorenih Aneli Ahmić.

Pitanje za Maju: Kako to onakve reči da uputiš Aneli, vidimo da je tvoja podrška bila lažna?

-Ne može da bude lažna jer sam isto preživela, ja o njoj kao osobi mislim sve najgore ali postupak od Janjuša mi je odvratan, kad vidim kakvih smradova ima ne želim ni sa kim da pričam, ja glupa nisam i ne smatram da su mi ovi ljudi pravi prijatelji, zabole me uvo za sve njih -rekla je Maja.

-Ja takođe ne mogu da verujem da je Maja pokazivala trudnički stomak, verovatno je prebacila i popila i kaje se itekako za to što je rekla za abortus. Smatram da Maja ne podnosi nikakav pogled prema njenom dečku, rekla sam da je katastrofa što je to uradila. Niko ne treba da se druži sa devojkom u koju nema poverenja, ja bih Maju uvek pustila da je poveze moj dečko dok je Anita rekla da ne bi dozvolila. Ja ne mislim da je lažno ono što je uradila -rekla je Slađa.

-Ja sam mislila da je neka šala i nisam poverovala u sekundi, ona je pogazila sve što je bila divna i da se one druže mislim da su te fore isfurane, niko ne može da pokupi tu priču, sve što je uradila je palo u vodu -rekla je Miona.

-Smatram da sve pada u vodu kad je Maja pričala sa Janjušem i smejala se a on je nazivao monstrumom, tu je pogazila svoj stav i karakter. Mislim da je Maja sve lažnno radila sa Aneli zbog naroda i zbog poena, sve što je pričala je bilo lažno. Katastrofa je sve to da pokazuješ na trudnički stomak, ipak je i ona žena, ipak je abortus jako osetljiva tema, još da je naziva droljom, meni je to fuj sve -rekao je Uroš.

Pitanje za Maju. Ako je Aneli pokušavala da se nasmeje ne znači da treba tako da prebrodi bol?

Naravno da treba da se provede niko to nije osporio, naravno da treba da bude vesela ali ne znači da treba da me provocira.

Niko se njoj nije obratio, koga laže ovde -rekla je Aneli.

Oni mene mrze i imaju nešto protiv mene, ove ološe ne mogu više da slušam

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja