PRVI ZAJEDNIČKI INTERVJU INDI I ZORANA MARJANOVIĆA U JEKU LJUBAVI, pevačica priznala: Nisam se tako brzo zaljubila u njega...

Indi Aradinović i Zoran Marjanović se ne razdvajaju.

Osim što uživaju u ljubavi, koju je Kurir prvi razotkrio, oni sarađuju i na poslovnom planu. Golupčići su u ekskluzivnom zajedničkom intervjuu otvorili dušu i otkrili detalje njihove veze koja je šokirala region.

Zorane, šta se krčka u ovom muzičkom studiju između tebe i tvoje partnerke?

- To vi nagađate, mi još nismo ništa rekli. Posle mnogo godina mi smo se sreli i rešili da obnovimo saradnju. Pesme sa tog njenog prvog CD se vraćaju sada, ovi klinci ih traže i baš mi je drago zbog toga.

Pesma "Bato, bre" je bila kruna vaša saradnje. Mnogi kažu da se takav hit više neće ponoviti. Ima li šanse da se to promeni?

- Moji saradnici i ja daćemo maksimum od sebe, ali tu se bog zapravo pita da li je nešto hit, niko ne može da zna da li je hit. Mi možemo samo da čujemo da je pesma hitična. Indi ima tu harizmu i energiju, ima taj orijent koji jednostavno nosi u sebi, to pleni. I ona je neko ko može da iznese pesmu. Sad je malo baš gužva pred golom, evo 200 nekih pesama je izašlo u poslednjih mesec dana. I da imamo najveći hit, ne bih bio za to da sad to izbacujemo.

Ipak, s posebnim emocijama pripremaš pesme za Indi. Da li je ona sad tvoja muza?

- Ah, emocije... O emocijama može mnogo da se priča. Da, Indi je normalno prirasla srcu. Pa sad, muza malo pripada umetnosti, ali dobro, muzika je. Ponosan sam na nju. Miljenica mi je. I ko misli da je njeno već kao prošlo, mogu da kažem žargonski, malo su se zeznuli.

Indi, uvek si bila na Zoranovoj strani i dok je bio u zatvoru. O njemu si imala samo lepe reči.

- Uvek sam bila naklonjena Zoranu privatno na taj neki ljudski način, prijateljski. Kad se sve to izdešavalo, to me je jako pogodilo. Nisam imala snage da ga javno podržim. Pustila sam da vreme to odradi jer sam znala šta je on i ko je on u sebi. Rekla sam sebi da će s vremenom neke stvari da dođu na svoje mesto i da ću ja da dođem do njega, a on do mene. Nisam neko ko voli da se stavlja u prve redove.Dosta se pričalo o tome da si u zatvoru stvarao muziku, da si pisao tekstove.

Kako su izgledali tvoji zatvorski dani?

- Tamo smo slušali jedan radio, tu su išli pozdravi za nas pritvorenike i tako smo i slušali faktički šta je novo, šta sve izlazi od muzike i šta se traži. Ja sam ustajao u pola noći, nešto sam pisao, pa nešto pevušio. Ljudi koju su bili sa mnom u pritvoru su me često pitali da li mogu da im pročitam šta sam zapisao ili makar da im pročitam neku reč. Nisam želeo da im pokažem, jer to nisu bili gotovi tekstovi, već samo nešto što je napisano na brzinu i što će dobiti smisao tek kasnije.

Indi, kakav je Zoran bio pre 20 godina, a kakav je sad? Koliko se promenio?

- Isti je, malo se promenio. Život ga je promenio, ali je on kao on isti. Ništa tu nije novo, čak je možda još bolji, zreliji. On je tvrdoglav i čvrsto stoji na svojim nogama i iza svojih reči. Težak je jako, a koliko je težak, toliko je i lak. Njega je lako i zavoleti i prihvatiti, i razumeti što on kaže. Priča prosto i direktno. Opasan je. Nije manipulator, mudar je. Mudar, manipulativan, simpatičan...

Da li je lako zaljubiti se u Zorana?

- Pa ne znam, nisam se tako brzo zaljubila.

Šta vam kažu prijatelji, oni koji su sada pročitali da ste u vezi?

- Nemamo mi prijatelje.

A bliski ljudi, porodica?

- Sve najgore. Šalim se. Mi smo odrasli ljudi, šta može da se kaže za nešto što je najlepše na svetu? Ako mi nešto loše radimo, eto, neka nas osude odmah. Mi smo dve zdrave osobe koje treba da pronađu svoju srodnu dušu.

Šta kaže tvoja sestra Edita? Je l' poznaje ona Zorana?

- Zna, kako da ne. Sad kada je videla fotografije, javila se. Dugo vremena nemamo kontakt. Tako je najbolje zasad. I jako se volimo i poštujemo i podržavamo kada ne pričamo.

Zorane, jesi li video kada se Indi tukla sa Editom? Jesi li ispratio to?

- Veruj mi, nisam obavešten. Nisam propratio. Ali mnogo mi je krivo. Opet dve sestre, ja njih pamtim iz onog vremena. Obe su temperamentne i žestoke. Nema tu mržnje.

Autor: Milica Krasić