Navodi vodu na svoju vodenicu: Miona nastavila da se pravda Aleksiću, on ponovo optužio njene roditelje za njihove svađe (VIDEO)

Miona na sve načine pokušava da se opravda kod Ša.

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša su razgovarali u toku reklama o snimku koji je pušten gde je Miona krenula da izjavi ljubav Stanislavu Krofaku.

- I roditelji te čekaju sa njim - rekao je Ša.

- Neću ni da idem, nije u redu da tako pričaju, ja sam sve rekla. Neka ga čekaju, neka ide da živi kod njih. Ja znam da nisam rekla to, ja ne znam, šta imam da kažem - rekla je Miona.

- Jesi ti videla tvoju facu - upitao je Ša.

- Sve vreme mi je takva faca, nisam mu verovala, Ja njemu nisam rekla da ga volim - dodala je Miona.

- Miona lažeš za sve, imaš snimak, a ja kada kažem da lažeš niko mi ne veruje - dodao je Ša.

- Setila sam se danas da si mi rekao da nisi bio ni sa jednom devojkom sa kojom si snimao spot - rekala je Miona.

- Ni sa jednom devojkom nisam bio sa kojom sam snimao spot. Meni je bivša žena birala devojke za spot. Bila mi je samo ona u spotu - dodao je Ša

- Ne mogu da verujem šta moja majka priča, neka živi kod nje. Oni od moje veze prave ovo - govorila je Miona.

- Pričaćemo posle, ja ne mogu sada, tebe tvoji roditelji čekaju da te vode sa njim sa njihovim zetom- rekao je Ša.

- Mene to ne zanima - dodala je Miona.

- Tvoj odlazak u Kragujevac je odlazak od mene - dodao je Ša.

- Nije tačno, neću ići - rekla je Miona.

- Miona ti si sve vreme ovo puštala, sve ovo si htela. Mogla si ovo da zaustaviš u dve nedelje. Što si rekla da ga voliš - upitao je Ša.

- Ja znam šta ja osećam i šta ja imam da kažem, mene on ne zanima. Najmanje problem mi je da kažem da je to istina, ali ja to ne osećam. Mojima je sve bolje od tebe- govorila je Miona.

- Tvoji roditelji su mi se usra*i u život, a ja prema njihovoj ćerki sjajan, sve sam joj dao - govorio je Ša.

- Meni niko ne može da odredi ništa, ja radim kako ja želim - dodala je Miona.

Autor: N.B.