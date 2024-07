Božo Dobriša zna misteriju staru 30 godina: Jami bi bolje bilo da mu se ne zamera (VIDEO)

Voditelj i autor emisije "Intimna pitanja" u okviru nove ere portala Pink.rs, Nikola Žugić, u novoj epizodi ugostio je najpoznatijeg crnogorskog novinara i voditelja, Božu Dobrišu.

Božo Dobriša je ovom prilikom progovorio o svom intimnom životu, ali je i otkrio da pevačica Jasna Milenković, poznatija kao Jami, ne treba nikako da mu se zameri jer, kako kaže, zna njenu 30 godina staru tajnu.

- Koja poznata ličnost ne treba nikada zameri, jer je ili ga držiš u šaci - pitao je Nikola.

- Jami. Jami ne treba da mi se zamera jer znam njenu tajnu staru 30 godina, kada je harala Crnom Gorom. I sam znaš da su je povezivali sa Milom Đukanovićem, mislim da Jami jedino ne treba da mi se zameri. Nemam problem ni sa njom, obožavam je, jer ja znam da ona itekako dobro radi one stvari, pa da ne bi svet video kako ona radi one stvari, bolje da mi se ne zamera - rekao je Božo Dobriša.

- Znači ti imaš dokaz da Jami dobro radi one stvari - pitao je voditelj.

- Da. Ne da radi, nego ubija - rekao je Božo.

- Da li si nekada bio sa udatom ženom - pitao je Nikola.

- Jesam. Obožavam udate žene, jer one najbolje ćute. U Crnoj Gori ima puno pomoraca, svi smo mi crnogorci bili sa udatim ženama, muževi im odu po deset meseci na brod i šta onda one rade? One te uvek lepo dočekaju, večere iz ekskluzivnih restorana, kuća sređena, đakuzi ovo ono...Sa njima je nalepše, niko ne zna, ti se zabaviš, sve te lepo dočeka - rekao je Dobriša.

Autor: Nikola Žugić