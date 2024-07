Božo Dobriša urnisao Harisa Džinovića: Osudio pevača zbog prozivki na Melinin račun, pa sve šokirao priznanjem o Ani Nikolić

Voditelj i autor emisije "Intimna pitanja" u okviru nove ere portala Pink.rs, Nikola Žugić, u novoj epizodi ugostio je najpoznatijeg crnogorskog novinara i voditelja, Božu Dobrišu.

Božo Dobriša je ovom prilikom udario na pevača Harisa Džinovića.

- Koju poznatu ličnost bi sada obrisao, da više nije poznata i da nema karijeru - pitao je voditelj.

- Harisa Džinovića, grozni đede. Ne volim kada muškarci pričaju tako loše o ženama. Pre svega, on je samo iskorišćavao njenu lepotu, nula Haris Džinović, sve najgore mislim o njemu. Razočarao me je kao čovek, nije to zaslužila, dvoje dece mu je rodila. On zapravo više i ne postoji - rekao je Božo Dobriša.

- Koja poznata ličnost te najviše uzbudi kada je vidiš - pitao je voditelj.

- Nataša Bekvalac. Ona je prezgodna, stvarno svi se lože na Natašu, pa i ja, nisam ni ja spomenik - rekao je Dobriša.

- S kim s javne scene bi vodio ljubav na jednu noć: Milica Todorović, Nataša Bekvalac ili Ana Nikolić - pitao je Nikola.

- Ana Nikolić. Mislim da bi se nakon se**a sa mnom vratila na onu staru. Sada je sa Raletom, ništa ta stara krv i to, njoj treba mlađi. Posle se**a sa mnom, Ana Nikolić bi ponovo bila devojka od milion dolara i ptica skitnica. Ja sam godinama bio zaljubljen u Anu Nikolić. Možda je shvatila da od starca nema udarca (smeh) - rekao je Božo.

Autor: Nikola Žugić