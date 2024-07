Sve izlazi na videlo: Jovana otkrila kako je saznala za Jelenu i Uroša, on se pravdao sve vreme, a onda ih je Janjuš RASKRINKAO (VIDEO)

Neičekivano!

Voditelj Darko Tanasijević je podigao Jovanu Cvijanović kako bi progovorila o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića:

- Ja vidim da ovde reaguju mnogi što sam ja plakala. On mene poruvial da sam psihopata, a ja sam se samo zaljubila. On se sve vreme ograđivao od mene zbog Jelene, i sada mi je jasno sve to. Ja sam sedela blizu njih i preko puta Jelene videla sam da se dobacuju. Stefani ćuti danama i da je povučena, ona ne laže. Neću vam reći ko je rekao, a Stefani ne laže. Uroša dobro poznajem, on je sve ovo što je rekao on je slagao. On je sve vreme mene ubeđivao da ja nisam dobro, Janjušev poltron, on se odao kako čuva tri tajne od tri različite devojke. Odao se, a ja sam se poveravala Jeleni, mislila sam da ćemo se družiti napolju, a ona se sa mojim momkom. Ovo mi je jezivo, a on se pere i govori da sam ja bolesnica. - dodala je Jovana.

- Janjuše šta ti misliš? - upitao je Darko

- Ja moram da budem iskren, nisam znao za pojedine situacije i to što je bilo u zatvoru, ali da sam neđe primetio njihovo druženje jesam. Verujem da su oni mislili da sam ja znao sve, nisam. Mislio sam da su oni drugovi, ali ne mogu da kažem da ga ja ne bih izdao da mi je rekao nešto. Možda Ivan nije primetio, ali oni dobaciju jedno drugom i dobacuju se papirićima. - rekao je Janjuš.

- Jeste vi imali temu Jelena? - upitao je Ivana.

- Jesmo kada mu je dala nešto slatko, Ja sam video da su jako dobri, a mnogi nisu primetili neke stvari. Ivane iskreno, ali kako je Stefani ovo ispričala to možeš samo da budeš lud da izmisliš ovo. Jelena ti si spavala sa devojkom u krevetu a ona dođe sedam dana pred kraj rijalitija da si joj se to poverila. Devojka ovo ne bi lagala - rekao je Janjuš.

- Znate šta je fora, što su ovo za Jelenu rekla njena ekipa,a Ivan govori kako je to Đedovićevo maslo - dodao je Darko,

- Ovo nije zajebancija, ovo je Stefani rekla i to je sigurno istina - rekao je Janjuš.

- Zola kako ti ovo komentaišeš ? -upitao je Darko.

- Stefani je meni rekla za neke stvari gde je meni rekla dok je bola u odnosu, Stefani mi je to rekla da se dešava to i njenoj drugarici Jeleni. I sada sam mnogo toga shvatio - rekao je Zola.

- Stefani da li je Zola rekao istinu? - upitao je Darko.

- Jeste - govorila je Stefani.

Autor: N.B.