Najavio joj razvod: Ivan u šoku da Jelena svaljuje aferu na broj pića koje je on popio - Odlučio se na ovaj korak (VIDEO)

Dosta mu je svega!

Darko Tanasijević je porigao Jelenu Marinković kako bi otkrila da li je isitina ono što je rekla Stefani.

- Ivane praviš me mutavom, kao da ne znam šta ja da kažem - rekla je Jelena.

- Jelena da li ovim što se priča, tebe Ivan supitava.- upitao je Darko.

- Ja imam dosta godine, meni niko ne govori šta ja da radim, ja sve znam. Meni je bilo loše prošle godine kada je on ove konzumirao Alkohol. On je užasan od kako opet pije. Ne pije on mnogo ali vidii se, sada sam ga pustila da pije tokom žurke - rekla j Jelena.

- Jesi ti normalna, šta ti pričaš o alkoholu - dodao je Ivan.

- Koliko si se putala žalila Stefani na Ivana - upitao je Darko.

- Milion puta - dodala je Jelena.

- Je l tako, e razvodim se od tebe - dodao je Ivan.

Autor: N.B.