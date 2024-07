Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije 'Pitanja novinara'', čitava javnost ostala je u šoku, nakon priznanja Stefani Grujić, koja je rešila da raskrinka svoju prijateljicu Jelenu Marinković, te je otkrila da je bila intimna sa Urošem Rajačićem.

Jelenin muž Ivan Marinković u prvi mah nije verovao u ono što čuje, ali tokom večeri u više navrata pokazao sumnju kada je reč o iskrenosti njegove supruge. Upravo tim povodom portal Pink.rs kontaktirao je bivšu učesnicu Elite, Snežanu Jovičić- Snežu Kušadasi, koja je dala sud o novonastaloj situaciji.

Snežana nije imala zadrške, te je jasno iskazala svoj stav o situaciji koja je šokirala naciju.

- Jelena i Ivan nikada nisu bili skladan par, ona ga je pred mojim očima tukla sto puta. Ja najbolje znam ko su i šta su oni. Upoznata sam s tom situacijom, jer baš kad je Jelena završila u zatvoru zbog Žane, a Uroš zbog malog Uroša, ja sam Ivanu rekla:''Vodi ti računa šta Jelena i Uroš rade u zatvoru, sigurno ne igraju karte.'' Jelena je flertovala i sa Darjanom dok sam ja bila u rijlitiju, ali se očigledno odlučila za Rajačića, koji je sasvim sigurno njen tip muškarca. Nije to nikakava novost. Moje mišljenje je da Stefani ništa nije slagala. S obzirom na to da su one najbolje drugarice, čisto sumnjam da bi tako nešto izmislila. Ivan se neće razvesti od nje, jer mu je rijaliti ispred svega - istakla je Jovičićeva.

Autor: Snežana Zindović