Zoran Marjanović koji je u jednom momentu proglašen krivim i osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Marjanović, a kasnije oslobođen presude i dalje je glavna tema, kako mu medijima, tako i na društvenim mrežama.

Sada se ponovo njima šire razno-razne teorije o tome ko je pravi ubica, te se šeruje i intervju iz 2017. pokojne bolničarke Radmile Matić iz Beča, koja je tada stala u Zoranovu odbranu.

Naime, Radmila Matić je prvi put 2016. dospela u centar javnosti kada je obelodanjeno njeno eksplicitno dopisivanje sa Zoranom Marjanovićem, suprugom ubijene pevačice Jelene Marjanović. Još veći šok je usledio kada su mediji objavili da je bolničarka iznenada preminula 2021. u 41. godini.

U intervjuu iz 2017. za Star je istakla da joj je pevačica Nada Topčagić rekla da se na neki način plaši Zorana Marjanovića i da ju je ubila sekta.

- Nada Topčagić je rekla: ,,Ubila je sekta čekićem u glavu". Mislila sam da je žena pijana i da ne zna šta priča, ali kasnije, kada sam bolje razmislila, bilo je očigledno da ona sve zna. Nada je bila bliska s Jelenom i verovatno joj je to u afektu izletelo, a da nije razmišljala. Sigurna sam da se plaši da kaže sve što zna. meni je Nada slala poruke da se izvučem iz svega, što pre, da nisam ni svesna u šta sam uspala. Ona se plaši sekte, pa o tome ne priča javno. Ja sam njoj nakon toga pustila poruku, a ona mi je samo napisala da izađem iz svega što pre, jer sam u opasnosti i da nisam svesna u šta sam upala i da se klonim te porodica.

- Jednom mi je u četiri sata ujutru poslao poruku: ,,Tebi se sprema neko zlo, ja to osećam, moraš da dođeš što pre u moju kuću da ti dam ključ spasenja, ja jedino mogu da ti pomognem". Tu noć sam sam se bila baš uplašila, mislila sam da mi bacaju neke vradžbine i da ću postati njihova žrtva. Rekao mi je da zatvorim oči i mislim na tvorca i da ću osetiti kako on prolazi kroz mene. mislim da je bio nadrogiran kada mi je sve to slao - govorila je Rada, i Zoranovu majku nazvala ,,klasičnom vračarom koja se bavi đavolima".

