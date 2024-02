Pred Višim sudom u Beogradu sredinom februara održano je pripremno ročište za ubistvo pevačice Jelene Marjanović, a po drugi put Zoran Marjanović je izašao pred sudiju, s obzirom na to da je presuda kojom je osuđen na 40 godina, odlukom Apelacionog suda u Beogradu, ukinuta.

Podsetimo, Zoran Marjanović je osuđen na 40 godina robije odlukom Višeg suda u Beogradu. Međutim, Apelacioni sud je krajem decembra 2023. godine ukinuo presudu.

Razlog za ukidanje presude je to što je, kako piše u saopštenju Apelacionog suda, prvostepena presuda kojom je Marjanović osuđen na 40 godina, povredila odredbe Krivičnog zakonika.

Ovim povodom eksluzivna izjava inspektora Todora Došena, koji je vodio istragu ubistva Jelene Marjanović, emitovana je u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Došen je rekao da je istraga urađena kako treba, što se tiče njegovih kolega i njega.

- Išli smo do kraja, to što neki misle da nismo uradili kako treba, sve je urađeno baš onako kako treba, dokazi i sve. Otišli smo na lice mesta, zatekli smo Zorana Marjanovića na nasipu, dole prilikom pregleda kolege su našle patiku sa jedne strane, sa druge strane isto patiku, telefon, ako se dobro sećam. Uviđaj je urađen kako treba. Mi smo pretražili sve, predmet nije pronađen. Novinari nekako idu previše brzo - ocenio je Došen.

Upitan da li je Zoran Marjanović izvršio to ubistvo Došen je rekao da će mišljenje ostaviti za sebe.

- Ne mogu ja to da utvrđujem - kazao je Došen.

Upitan o njegovom dolasku u kontakt sa telefonom Jelene Marjanović kaže da to nema nikakve veze ni sa čim.

- To nema veze sa tim slučajem i to ćemo videti na sudu, to su neistine priče što on priča i što priča da je napravljen propust Trećeg odeljenja. Sve je odrađeno kako treba - naveo je Došen i dodao da se zna ko treba da uzima dokaze sa terena.

Govoreći o tome kako se Zoran ponašao tog dana Došen otkriva da je delovao pogubljeno, a bilo je tu i dosta novinara, nismo tamo obavljali razgovor, tražili smo pokojnu.

Predrag Savić, advokat, pojasnio je da će se u novom postupku izuzeti dokazi na koje je ukazao Viši sud.

- Odbrana je predložila svoje dokaze, tužilaštvo je ostalo pri svojim, sud ima pravo, to jest obavezu, da iznese ponovo predložene dokaze - rekao je Savić i dodao:

Mislim da bi ponovo trebalo naložiti sudsko medicinsko veštačenje, na kraju krajeva, prethodno nema ko ni da brani.

Savić je rekao da se ono na šta je upozoravao, nažalost, pokazalo kao tačno, te da prava istina mora da se utvrdi.

- Porodica Krsmanović, čiji sam ja punomoćnik, je molila da ne nastupam više u javnosti, da ne komentarišem taj slučaj - kazao je Savić i dodao da je sada mala Jana jedina oštećena, kao i porodica taj status neće tražiti.

Antonela Jelić, novinar, govoreći o tome što je Zoran tražio da Jana bude svedok kaže da su to njegovi branioci tražili na suđenju koje je bilo 14. februara.

- On se tada kratko izjasnio o krivici, negirao je krivicu. On će se detaljnije izjasniti 19. marta. Oni su predložili nove dokaze, između ostalog, nove svedoke, da Jana bude saslušana i izvođenje novih dokaza - kazala je Jelić.

Ona je podsetila da je advokat Veljko Delibašić u razgovoru sa njom otkrio i da je tražio rekonstrukciju događaja.

- Kako on kaže, prema optužnici, on tvrdi da je nemoguće da je Zoran izvršio ubistvo tako kako se objašnjava i opisuje. Delibašić je tada za našu televiziju izjavio da su nakon prvostepene presude saznali da je Zoran Marjanović bio na merama i on traži da mu se ti podaci dostave - rekla je Jelić i dodala da će se to saznati 19. marta, ako se dođe do tog dela.

Braca Zdravković, detektiv, upitan da li je Zoran Marjanović ubio Jelenu kaže da to ne može sa sigurnošću da tvrdi.

- Ja sam uvek bio rezervisan po tom pitanju. Ono što sam najviše pričao, ako nije, zna ko je, s obzirom ne samo što je suprug, nego iz mnogo drugih razloga. Ovaj postupak ulazi u jednu sagu, traje osam godina. Posle atentata na pokojnog premijera Đinđića ovo je proces koji je najviše zaintrigirao javnost - kazao je Zdravković.

Kako je rekao, kada Jana bude svedočila to će biti sećanje petogodišnje devojčice.