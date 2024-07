Zapretio razvodom: Ivan otkrio da neće razgovarati sa Jelenom dok se ne dokaže istina, priznao emocije prema Aneli! (VIDEO)

Zauzeo stav!

U toku je emisija 'Pitanja starih elitara'. Učesnici koji su napustili Belu kuću večeras će rasčistiti sve što je ostalo nedorečeno sa trenutnim ukućanima. Na redu da pita je Sneža Kušadasi.

Pitanje za Maju: Zašto se ponižavaš kad Stanislav voli Mionu?

-Još jednom pozdrav za Snežu, ona realno sve prića, mislim da preterujem kada sam ja u pitanju, malo sam se zaljubila i ne vidim da je poniženje ako si sa nekim ko ti se sviđa. Ja ne mislim da Stanislav nju voli, to sam čak i sigurna jer je rekao da je ne voli, ljudi čuju ono što žele, bliži se kraj tako da ne smatram da je neko poniženje i ponosna sam na svoje učešće -rekla je Maja.

Pitanje za Buđolu: Da li ti se sviđa Aneli pošto to svi vide? -rekla je Sneža.

-Sviđa mi se Aneli, mislim da je lepa i zgodna devojka, ako Sneža to kaže istina je, stvarno mi se sviđa ona pošto je i moja žena našla drugog dečka -rekao je Ivan.

-Iskren je on sad, više puta je rekao kako sam zgodna, na svadbi je isto rekao da sam lepa i da želi da igra sa mnom, ne bih mnogo zbog Jelene pitala -rekla je Aneli.

-Jeste moj tip, ja bih poradio na njenom ponašanju i na elokventnosti, u razgovoru sa mnom bi to sve ispravila i mislim da bi se sve promenilo. Vidim da su još neke cvetale dok sam pričao tako da otvoren je konkurs. Kažu ko se bije taj se voli, tako da je sve moguće -rekao je Ivan

Pitanje za Ivana: Pošto sam videla simpatije Rajačića prema Jeleni, šta on misli o tome, karma je kučka? -pitala je Sneža.

-Ja ne verujem u karmu jer sam pravoslavac, nisam znao da je Sneža bila obezbeđenje tada, sa Urošem planiram da porazgovaram i da pitam da li je namerno otišao u zatvor. Ako je sudbina ovakva bože moj, saznaćemo sve ubrzo, biže razvod vrlo brzo, nekome ću se usrati u život na sebi svojstven način. Ja slušam da psotoje prepucavanja izmežu njih već mesecima, flert može da se desi bilo gde, ako je to istina ja žu priznati grešku i razvešću se. Ljudi su dovoljno upoznali Jelenu i ne znaju njenu prošlost kao ni ja i da žena dozvoli sebi da radi bilo šta sa Rajačićem. Ona je devet meseci bila sama napolju prošle godine i ja sam to prevazišao jer imam maksimalno poverenje u nju -rekao je Ivan.

-Ako je istina to što je Stefani rekla, ja sam primetila samo čudnu komunikaciju i to je to, nemam nikakve dokaze za te tvrdnje -rekla je Bojana.

-Za mene je apsurd ovo sve, ja kapiram Đedovića da mu je ovo životna hrana, vidi da nema ni jednog partnera u životu da postavi pitanje Stefani da li je to istina, to što bi ti voleo da nekome drkaš ku*ac ne znači da to neko drugi radi -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja