Grmi, seva: Odabrani žestoko počeli svoje nominacije, Mića otkrio koliko je kivan na Maju, Terza iskazao najdublje gađenje prema Bojani! (VIDEO)

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

Učescnici koji borave u kući Odabranih sazvali su hitan sastanak nakon pisma Velikog šefa, kako bi nominovali nekog od ostalih učesnika. Prvi je reč dobio Nikola Lakić.

- Ostajem pri istom stavu kao i prošlog puta. Osoba koja je na početku pokazala da ima stav, koji je sad pogazila, a reč je o Mileni Kačavendi. Ne zna više ni gde je levo - kazao je Lakić.

- Nominujem Aneli. Pokazala se kakava je ko je i šta je - kazala je Milica.

- Ne dopada mi se kad neko menja mišljenje iz dana u dan i zbog nečeg. Iskreno, to nije moja šolja čaja. Nomimujem Ivana - rekao je Ša.

- Bojanu moram da nominujem, ne mogu ja da zaboravim neke stvari, iskreno. Ona mi je pre neki dan ukrala upaljač, ja sam to primetio, a onda kad sam je lepo pitao, ona je krenula da drami i viče. Napada ljude bez razloga, najgora je osoba u kući - istakao je Terza.

- Janjuš je broj jedan. To je dečko koji je ovde sa mnom ulazio u najveće sukobe. Druga osoba je Maja, koja me vređa kako stigne. Čak i kad imam najbolji savet za nju, ona mi najgore vraća. Đedović joj je rekao najgore stvari, a ona mu ništa ne kaže. Zbog čega misli da joj ja ne želim dobro, to mi samo nije jasno. Jedino što tvrdim je da ona radi pogrešne stvari i da greši jer misli da je u pravu za sve. Moja odluka je pala na Maju, sa zadovoljstvom je tako - kazao je Mića.

- Ivan, Jelena i Bojana su uvek ljudi za koje tvrdim da su najgori ovde. Jedne od najgorih osoba koje sam u životu sreo, ne samo u rijalitiju. Ivana ću navesti. Nikome ne misli dobro i spreman je sa nekim da se sprijatelji samo kada od toga ima korist - kazao je Anđelo.

- Ne bih ja nominovao ni Ivana, ni nekog poput ljudi kao što je on. Iskreno, saglasan sam sa dosta stavova ovde, iskreno - kazao je Đedović.

Autor: Snežana Zindović