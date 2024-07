Sve je uzalud: Krofakovi prijatelji otkrili da ne postoje osećanja između njega i Mione, pa žestoko opljuvali Maju i Ša!

U novom izdanju "Rijaliti rešetanja", voditelj Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar razgovarao je sa prijateljima Stanislava Krofaka. Oni su otkrili šta misle o njegovom mogućem pomirenju sa Mionom, kao i o Krofakovoj bivšoj supruzi.

Jedan od ključnih događaja ''Elite'' definitivno je svadba Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, koja je potegla brojna pitanja. Naime, učesnici zajedno sa celom nacijom već mesecima sumnjaju da se njihova ljubav nije ugasila, te predviđaju njihovo pomirenje u neko skorije vreme.

Tim povodom, Joca se uputio ka Zagrebu, kako bi razgovarao sa Stanislavljevim prijateljima. Prvo su otkrili šta misle o čuvenoj rijaliti svadbi, kao i o Mioninom i Krofakovom potencijalnom pomirenju.

- To je nešto da malo dignu vatru, još što je Ša bio kum. Mislim da je to dobra stvar, diglo je atmosferu - rekao je Stanislavljev drug.

- Stanislav se drži svoje reči i ako je odlučio da prekine sa Mionom, onda je to to - rekao je Stanislavljev drugi prijatelj.

- Mislim da tu nema greške ni u rijalitiju. Nema tu hemije, mislim da je sve uzalud, ako Miona išta pokušava - kazao je njegov drug.

Zatim, ispričali su pozadinu njihove veze.

- Miona je pevala po Zagrebu, on je kupio kuću i počeli su da žive zajedno. Imali su neki dogovor pre Elite i ona se nečeg nije pridržavala. On je okačio neki stori, njoj su to pokazali i ona je počela da šara sa Ša. Stanislav je uvek gledao samo posao, trening i ženu. Bile su neke rasprave, nije joj davao da peva po rupama, ali ona nije htela da ga sluša - otkrio je Krofakov drug.

Joca ih je upitao i šta misle o Nenadu Aleksiću Ša.

- Pala je s konja na magarca definitivno. Koliko sam video, on je malo lud i ta veza nije normalna - odgovorio je Stanislavljev prijatelj.

- Ša i naš Pantera ne idu u jednu rečenicu. Ša se ponaša predetinjastvo, a Stana je staložen. Boli ga briga da se svađa - rekao je njegov drug.

- Da li biste voleli da se pomire i da li je realno da se nakon svega pomire - upitao je Joca.

- Meni je svejedno - kazao je Krofakov prijatelj.

- Mislim da ipak neće jer znam šta on kaže. Opet, mi nismo u njegovoj koži - kazao je drugi prijatelj.

- Kakav je utisak o Maji Marinković - pitao je Joca.

- Ako je njemu dobra i meni je, ako mu nije dobra, nije ni meni - kazao je jedan drug.

- Mislim da je nimfomanka i da nije baš normalna - otvoreno je rekao Krofakov prijatelj.

Izneli su svoje mišljenje i o Stanislavljevim i Majinim intimnim odnosima, kao i o pismu njegove ćerke, Vanese.

- Realno, ko će izdržati šest meseci bez ikakvog odnosa? On je još bio i u braku, koji ga je pogodio, tako da i ja bih divljao - rekao je jedan drug.

- Oglašavala se i Stanislavljeva bivša supruga. Navodno ju je tukao, da li su to samo medijski natpisi - pitao je Jovan.

- Svi su uvek na strani žene. Stanislav ima dobru firmu i kako će žwna uzeti to, nego da počne sa tim optužbama. Znamo njega, a i tu ženu. On nije nasilan lik - kazao je jedan prijatelj.

Za kraj, otkrili su i da li smatraju da će njihov prijatelj pobediti.

- Ako pobedi, biće top. Mislim da je na dobrom putu i ne bih se čudio da uzme to prvo mesto - rekao je jedan drug.

Autor: Iva Stanković