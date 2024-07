Jedva čekamo da ga vidimo: Stanislavljeva majka otkrila da je ponosna na sina, pa prokomentarisala Mionu i Maju jednom rečenicom!

U novom izdanju "Rijaliti rešetanja", voditelj Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar razgovarao je sa majkom Stanislava Krofaka, Dobrilom. Ona je iznela svoje mišljenje o Stanislavljevom učešću, te o svadbi sa Mionom, a otkrila je i da li bi volela da Krofak uđe u ''Elitu 8''.

Jedan od ključnih događaja ''Elite'' definitivno je svadba Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, koja je potegla brojna pitanja. Naime, učesnici zajedno sa celom nacijom već mesecima sumnjaju da se njihova ljubav nije ugasila, te predviđaju njihovo pomirenje u neko skorije vreme.

Tim povodom, Joca se uputio ka Zagrebu, kako bi razgovarao sa Stanislavljevom majkom, Dobrilom. Svom sinu uputila je samo reči podrške i hvale.

- Kao majka, ponosna sam na njega, ponosna je cela njegova porodica, kao i podrška. Jedva čekamo da ga vidimo. To je za njega jedno veliko iskustvo, u kom smo ga mi podržali - počela je Dobrila.

Prokomentarisala je njegovu svadbu sa Mionom Jovanović.

- Ispratila sam, to je igra i on je dobro odradio svoj zadatak. To je i najbitnije, nije bilo greška. Mionu i Maju ne bih komentarisala - nastavila je Dobrila.

Joca ju je upitao i da li bi želela da Stanislav uđe u ''Elitu 8''.

- Ne, to je iskustvo, koje je on morao da prođe. Eto, video je i nema potrebe za osmicom - kazala je ona.

Autor: Iva Stanković