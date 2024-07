Pevačica otkrila i šta joj je davalo snagu tokom dugogodišnje borbe za potomstvo.

Sanja Maletić (52) juče je postala majka nakon duge borbe za potomstvo. Ona je na Vidovdan na svet donela zdravu i lepu devojčicu kojoj su roditelji dali ime Vanja, a sada je prvi put progovorila o trudnoći i porođaju za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

- Stiglo je preko 10.000 poruka. Potrudiću se svima da odgovorim. Na svet je došla jedna čarobna devojčica koja se zove Vanja Stepanović, ona je Božije čudo, rodila sam je na Vidovdan. Govorila sam ja i o svojim neuspesima, to traje sedam, osam godina, onda ideš dalje, dok sam živa dok priroda i Bog kažu da može, ja ću da probam. Odabir lekara je kod mene bio presudan. Prva etapa je bila priprema, bila sam u Solunu kod izvrsnog stručnjaka, bilo je jako lepo iskustvo tamo. Onda me je preuzeo doktor u Beogradu, pružili su mi dosta ljubavi, dali su snagu i meni i mojoj bebi. Imala sam sreću i mogu da se zahvalim Gospodu Bogu. Nije bilo moguće usvajanje zbog mojih godina. Borba je trajala sedam, osam godina. Nisam ja krila, mnogo njih me je videlo. Budi ljudina i očekuj da budu i drugi prema tebi. Da bih došla do cilja nisam smela nikakva uzbuđenja da imam. Bolje je malo primiriti se da možeš u molitvi da izneseš sve - otkrila je Sanja i dodala:

- Trudnoća je bila lagana, ja nisam povraćala. Jela sam trešnje, sve trešnje sa Cvetkove pijace sam poječa, sad je zovem majkina trešnjica. Volim što je devojčica i nisu to nimalo naivne godine, na nama je da vaspitamo svoje dete da prinese čašu vode sutra svojim roditeljima. Ja sam sa mojim mužem 10 godina u braku. Ne eksponiramo se, niko nema pojma ni u kojoj fimri radim. Ja sam srećna što sam u svom životu odvojila privatno život od poslovnog. Moja poruka svim ženama sveta je da budu istrajne i da se mole Bogu. Ja sam svojim kolegama prijatelj i to su prijateljstva koja traju dugi niz godina - poručila je pevačica i otkrila da li se čula sa glumicom Ljiljanom Jakšić Salvetom, koja je takođe postala majka u šestoj deceniji.

- Nisam se čula sa Salvetom, ja sam se tokom trudnoće šalila na račun toga da li zna neko starije mame od nas. Mislila sam o njoj kad sam bila trudna - kaže Sanja i otkriva gde sa porodicom provodi ovo leto.

- Ove godine ne idemo nigde, moramo da ispoštujemo bebu, tako da mirujemo u Boegradu, a dogodine ako Bog da u Crnu Goru u našu nekretninu. Biće to jedna morska beba - poručuje pevačica.

Autor: Milica Krasić