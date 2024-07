Šok za šokom: Jelena jedva dočekala da je Ivan ostavi, poručila Ivanu da su sada jedan - jedan (VIDEO)

Skandal!

Jelena Ilić Marinković nastavila je razgovor sa Ivanom Marinkovićem, te mu je tom prilikom poručila da su se već rastali jer joj je, kako je istakla, vratio burmu.

- Ivane, je l' ti kapiraš da si ti nezaintresovan za naše planove, za naš odnos, za našu budućnost, a želiš da saznaš da li sam te na televiziji varala sa muškarcem - rekla je Jelena.

- Ako je to reakcija na moju, kao što si rekla nesposobnost, nezaintresovanost, ali evo jesam, je l' će tebi biti lakše da mi priznaš stvari koje će me šokirati... Evo, nemoj da mi se zakuneš u Beku - rekao je Ivan.

- Ni u koga - rekla je Jelena.

- Ako je poruka, ne treba mi ni flert ni ništa drugo, to mi je kao da si imala se*s - rekao je Marinković.

- Ne treba ti da me braniš, ti si već skinuo burmu, mi smo se već rastali - rekla je Jelena.

- Ja nisam u ovo poverovao - rekao je Ivan.

- Šta sam ja doživela u životu - rekla je Jelena.

- Evo reci mi šta si doživela - rekao je Marinković.

- Napravili su me najgorim ološem i ku**om - rekla je Jelena.

- Ti i pijana to ne bi uradila, pa da si se i zaljubila u nekoga. Dobro, možda ti se samo sviđa. Deluješ mi toliko nesigurno da me je sramota - rekao je Ivan.

- Šta tebe, valjda treba mene jer sam ja preljubnica...Htela sam ja da pričam, celo veče si urlikao. Ništa me ne slušaš, sam pričaš. Ti si Ša, ne slušaš druge - rekla je Jelena.

- Ja smem da idem pod Ostrog da se zakunem - rekao je Ivan.

- Ja imam kredit da se poljubim s nekim u rijalitiju, kao što si i ti imao. Pošto sam ja tebi oprostila, sada možeš i ti meni da budemo jedan jedan - rekla je Jelena.

- To su sitnice u odnosu na to šta sam oprostila i šta sam sve uradila. Znaš odlično šta ti opraštam već par godina, ne znaš od čega bežiš, zbog čega ne želiš da vodiš ozbiljne razgovore sa mnom, to tebi nije bitno. Prošle godine si sam bio ovde, ove godine sam ja i to je to - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić