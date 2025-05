POGOĐEN AERODROM U TEL AVIVU: Huti preuzeli odgovornost za raketu lansiranu na Ben Gurion

Vojni portparol jemenskih Huta, Jahja Sari, izjavio je da ta grupa preuzima odgovornost za danas lansiranu raketu na izraelski aerodrom Ben Gurion.

Sari je u video-izjavi ponovio upozorenje aviokompanijama da izraelski aerodrom kod Tel Aviva "više nije bezbedan za vazdušni saobraćaj", preneo je Rojters. Kako je visoki zvaničnik Huta, Mohamed el Buhaiti, rekao za katarski TV kanal Al-Arabi, Huti su ovim napadom pokazali svoju sposobnost da napadnu osetljive mete u Izraelu.

On je dodao da grupa koju podržava Iran "nema crvenih linija" u svojoj borbi protiv Izraela. Kako je preneo Tajms of Izrael, šef Huta za medije, Naser al-Din Omar, navodno je upozorio aviokompanije da ne obavljaju operacije u Izraelu, navodeći da to ugrožava bezbednost njihovih aviona.

Posle napada na aerodrom, ministar odbrane Izrael Kac je u kratkoj izjavi poručio da će Izrael "udariti sedmostruko" na bilo koga ko mu naudi.

Izrael je do sada izbegavao napade u Jemenu kao odgovor na nedavne napade Huta, dok Sjedinjene Američke Države vode veliku kampanju protiv te militantne grupe koju podržava Iran. Ranije jutros, balistička raketa Huta pala je na područje aerodroma Ben Gurion nakon što Izraelske odbrambene snage (IDF) nisu uspele da je presretnu.

Sletanja i poletanja su bila obustavljena pre nego što je projektil pao.

