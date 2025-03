NAPADNUT IZRAEL, ZAVIJAJU SIRENE! Gađan aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu?

Huti su već najavili lansiranje hipersonične balističke rakete na Izrael

Izraelska vojska je danas presrela projektil iz pravca Jemena, a jemenski pobunjenici Huti su saopštili da su gađali aerodrom Ben Gurion u blizini Tel Aviva.

- Projektil lansiran iz Jemena presretnut je pre ulaska na teritoriju Izraela - saopštila je izraelska vojska.

Israel downs Houthi missile as sirens send millions in central Israel to shelters at 4 a.m.

13 people injured as Tel Aviv and Jerusalem-area residents rush to bomb shelters; Yemeni rebels claim to have been targeting Ben Gurion Airport; flights briefly disrupted by attack.Maariv