Iran tvrdi da je ispalio hipersonične rakete na Izrael: Jezivi snimci kruže društvenim mrežama (VIDEO)

Iran tvrdi da je lansirao hipersonične rakete na Izrael rano u sredu u dramatičnoj eskalaciji sukoba, dok američki predsednik Donald Tramp zahteva "bezuslovnu predaju" Teherana i upozorio je da mu strpljenje ističe.

Iran je rano u sredu saopštio da je ispalio hipersonične rakete na Izrael u najnovijoj rundi noćnih udara između zakletih neprijatelja, nekoliko sati nakon što je Donald Tramp zahtevao "bezuslovnu predaju" Islamske republike.

Američki predsednik insistira da Vašington nije igrao nikakvu ulogu u bombardovanju saveznika Izraela, ali je takođe upozorio Iran da mu je strpljenje na izmaku dok sukob ulazi u šesti dan.

Izraelski ratni avioni ciljali su iransku prestonicu pre zore u sredu, nakon što je vojska izdala upozorenje civilima da napuste jedan okrug radi sopstvene bezbednosti.

RNN: 🚀 FATTAH-1 - "The Conqueror"



Tonight, the IRGC announced the use of the first-generation Fattah missile for the first time, using it to strike "Tel Aviv."



In the attached video, the maneuverable hypersonic missiles can be seen cutting through 12 IOF interceptors without… pic.twitter.com/Jf3iaPez6Q