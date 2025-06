Izrael i Iran bombarduju jedni druge već šesti dan, dok civili beže iz svojih domova ili spas traže u skloništima. Izrael je rano jutros sa 50 aviona napao iranska nuklearna postrojenja u Teheranu i pogone za proizvodnju raketa. Iranski vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei izdao je u zoru na društvenim medijima upozorenje Izraelu: "Bitka počinje". Nekoliko sati ranije, američki predsednik Donald Tramp nazvao je Hamneija "lakom metom", rekavši da se američko "strpljenje istanjuje". Takođe je tražio "bezuslovnu predaju Irana".

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić govorio je o međusobnom bombarodovanju Izraela i Irana, ali i scenariju, koji zbog svega što se dešava na Bliskom istoku može zadesiti našu zemlju.

"Plaši sve što se događa na Bliskom istoku"

- Sigurno se nalazimo u nepovoljnoj situaciji, u rađanju novih žarišta u svetu. Plaši me ovo što se događa na Bliskom istoku, da s ejoš neke zemlje ne uključe u sukobe. Verovao sam da će doći do dogovora, da neće doći do razmene vatre Izraela i Irana, ali eto,videli smo šta se desilo 13. juna. Plaši me i to šro je rekla američka strana, da su 24 sata ključna, plaši me ta pojava, odnosno upotreba te bombe... - rekao je Jeremić.

Rekli su da jedino ta američka bomba od 13 tona, može da ugrozi ta podzemna nuklearna postrojenja koji se nalaze na oko 100 metara ispod zemlje.

"Sve što se dešava na Bliskom istoku utiče na sukob Rusije i Ukrajine"

- Kažu da dve bombe mogu da unište to. Verujem da ima više tih nuklearnih postrojenja, i samo se nadamo da ne dođe do nekog ekstremnog odgovora. Sve se ovo odražva na sukob Rusije i Ukrajine. Rusija ima saradnju sa Iranom. Koliko može, ona je pozvala na smirivanje trenutne situacije... Znamo da Putin ima dovre veze sa Netanjahuom, pozvao je na smirivanje sukoba. Napad Rusije na Ukrajinu je sada očekivan. Verujem da se preko leta neće zaustaviti, Imali smo napade dronova na srce Rusije. Moskva će sigurno odgovoriti -

Mi smo svedoci da ruska vojska napreduje na frontu, i to je rat koji Rusija vodi, rat iscrpljenja, a koliko će Ukrajina uspeti da odoli tome - nisam siguran.

- Imamo Zelenskog koji traži nove sankcije od Francuske, koje bi usporile Rusiju, a lično mislim da nema tih sankcija koje bi to uspele. Ako do sada nisu uspeli da uspore Putina i Rusiju, ne znam šta bi moglo da ugrozi Putina i Rusiju. Oni ekonomski dobro stoje u ovako teeškim trenucima. Ovde sada EU ne stoji dobro, oni podržavaju Ukrajinu. Vidimo otklon SAD, ali ne i EU. Ponašaju se kao da imaju vojsku - rekao je potom.

"Ukoliko se Rusija umeša u sukob, Treći svetski rat je neizbežan"

-Ukoliko bi se Rusija vojno umešala, to je neizbežan Treći svetski rat, i Putin je svetsan toga, a toga su svesni i u Teheranu. Ostalo je da se poziva na pregovore, razgovore i dijalog. Ukoliko ne budemo imali razgovor, sukob može da se prelije na druge zemlje na Bliskomistoku. Dolaze izjave i Izraela, oni traže smenu vlasti u Teheranu, a to narod neće dozvoliti. Od toga nema ništa. Pravljenje atomskih bombi... Ja verujem da se razgovaralo, da se podržavalo ono što je potpisano Međunarodnim pravom. Verujem da je iranski narod dobar narod, da nisu pretnja.. - kaže Jeremić.

I Kina ima odlučnu saradnju sa Iranom, oni otkupljuju naftu od njih, podsetio je Jeremić.

- Što se tiče oklopnih vozila, Iran je ispred Izraela, a sa druge strane Izrael ima modernije naoružanje, budžet je 24 milijarde, a Irana 3 koma nešto... Izrael godišnje dobija u vojnoj thehnici 3,4 milijarde od SAD. Ogromne su razlike, teško je to. Oni nisu vezani granično, Irak je između njih. Najbolji je predlog Rusije da se ide na dogovore i pregovore - dodao je Jeremić.

Kako je potom dodao, evropske zemlje su se stavile na stranu Ukrajine, i ne gledaju Bliski istok.

"Putin najbolja opcija za smirivanje tenzija"

- One su sada iznenađene, nemaju odgovor na to. Ako imamo Putina koji ima dobre veze sa Netanjahuom i sa Teheranom, ko je bolja opcija za Pregovore? Iran sigurno neće prihvatitit SAD. Jedino Putin može da urazumi premijera Netanjahua - nastavlja Jeremić.

- Ono što je Tramp ranije odobrio, to je to, on više neće ulaziti u to. Kada ima ovakvu situaciju sa Izraelom, on se neće kockati... To mu neće dozvoliti ni jevrejska zajednica u SAD. On će u ovom trenutku uvek izabrati Izrael. Oni godišnje odvajaju 3,4 milijarde za vojsku... Očigledno da je njihov lobi jak - objašnjava Jeremić, dodajući da su te stvari dogovorene za vreme Bajdena.

Mene zabrinjavaju UN koje ćute, nemamo telo koje treba da se bavi zaštitom svih ljudi na planeti, navodi Jeremić.

Ukoliko žele da se okonča sukob, Evropa mora da insistira na razgovorima, i sa Zelenskim mora da se priča. Verujem da ako propadnu oregovori, ja se ne bih čudio da se ruska vojska pojavi u Kijevu. Ja ne vidim da ukrajinska strana ima toliko mogućnosti da napreduje na fornu da nastavi da čuva teritorije, odnosno, da ih vrati. Ostaje da vidimo da li su apetiti Moskve povećani. Pregovori su, ponavljam, jedino rešenje ako želimo da sačuvamo živote - kaže Jeremić.

Autor: D.B.